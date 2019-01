Cine e Thierry Van Cleemput, noul antrenor al Simonei Halep. L-a antrenat pe Goffin si a negociat cu nume mari

Simona Halep joaca impotriva Serenei Williams in optimile Australian Open. Vezi toate fazele aici

Belgianul Thierry Van Cleemput a fost aparitia surpriza la antrenamentul Simonei Halep inainte de duelul cu Serena Williams de la Australian Open. Presa din Belgia scrie ca vizita fostului antrenor al lui David Goffin nu este intamplatoare. Acesta si-a dat ieri demisia dupa 5 ani in care l-a antrenat pe Goffin, numarul 7 ATP in cele mai bune zile, locul 22 in prezent. In 2017, Goffin a jucat finala Turneului Campionilor, pierduta in fata bulgarului Dimitrov.

"Apreciat atat pentru cunostintele sale tactice si tehnice, cat si pentru succesul cu Goffin, el si-a facut un nume in culise si a primit propuneri pentru a antrena din partea catorva rachete mari. Numele circula, cum ar fi cel al Simonei Halep. Nu exista nicio confirmare, in acest moment, dar belgianul a aparut la terenul unde se antrena, luni, Halep, inaintea intalnirii cu Serena Williams. O intamplare, inaintea unui meci de o asemenea importanta? Probabil ca nu", a scris La Derniere Heure.

Potrivit site-ului ATP, Thierry Van Cleemput are o afacere cu vin, doi copii si "o sotie minunata".

Van Cleemput a mai fost capitanul asistent al Belgiai intre 2002 si 2005 si i-a antrenat pe Steve Darcis si Olivier Rochus intre 2011 si 2012. Din 2014 a lucrat Goffin, castigator a patru titluri ATP.

Simona Halep a respins varianta Agassi!

Simona Halep a anuntat la Australian Open ca Darren Cahill a fost cel care i-a recomandat un nou antrenor. S-a speculat imediat ca ar fi vorba despre Andre Agassi, cel cu care Simona a mai lucrat de cateva ori. "Exclus!", a comentat Simona Halep. Agassi este antrenor in programul Adidas, cel la care a participat si Simona in cadrul junioratului.

"Nu poti sa faci fata la nivelul asta fara antrenor", a declarat Simona Halep la Melbourne. La inceputul anului, Simona avea in plan sa joace primele 3-4 luni fara antrenor. In Australia, Darren Cahill a fost alaturi de ea, fiind comentator ESPN pentru turneele de Mare Slem.

Urmareste aici Simona Halep vs Serena Wiliams