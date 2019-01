GAFA FABULOASA: Ce s-a auzit de la statie in momentul in care a iesit Serena Williams pe arena! Halep a inceput sa rada

Simona Halep o intalneste pe Serena Williams in optimile Australian Open. Vezi fazele aici

Simona Halep are o misiune dificila la Melbourne. Se dueleaza cu Serena Williams, fostul numarul 1 WTA, revenita in forma de dinainte sa nasca.

Halep a trecut in turul precedent de Venus Williams si are nevoie sa ajunga in fazele finale ca sa-si pastreze pozitia in clasamentul WTA.

Meciul cu Serena a inceput cu o intamplare amuzanta. Serena Williams a iesit de la vestiare in momentul in care s-a anuntat de la statie ca intra numarul 1 WTA. Americanca si-a dat seama si-a facut cale intoarsa, iar Simona a iesit cu zambetul pe buze.

Here's that incredible moment again if you missed it :) https://t.co/d3YcKrQZXU — Live Tennis (@livetennis) January 21, 2019