Pentru set, ca pentru calificare! Descatusarea Simonei Halep dupa ce a reusit sa revina in meciul cu Serena si sa egaleze scorul la seturi: FOTO

Pentru Simona Halep, duelul cu Serena Williams a fost mai mult decat un meci de tenis. A fost un carusel al emotiilor. Numarul 1 mondial s-a descatusat dupa ce a reusit sa egaleze scorul la seturi.

Simona Halep a inceput prost meciul cu Serena Williams si a pierdut primul set cu 1-6. Ea a reusit, insa, sa revina in meci si sa egaleze scorul la seturi. Ea a castigat al doilea set cu 6-4, moment in care s-a descatusat. Simona a avut o reactie puternica, in uralele fanilor romani din tribune. Ea a dat puternic din brate si a strigat cat a putut de tare.

FOTO: capturi Eurosport



MECIUL LIVE COMENTAT DE MIHAI MIRONICA SI ION ALEXANDRU