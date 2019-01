Presa internationala, in extaz dupa meciul dintre Simona Halep si Serena Williams de la Australian Open: "Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului!"

Presa internationala a reactionat imediat dupa incheierea meciului dintre Simona Halep si Simona Halep din optimile Australian Open 2019.

Meciul dintre Simona Halep si Serena Williams din optimi de la Australian Open a fost supranumit "finala din optimi", totul dintr-un simplu motiv: nivelul extrem de ridicat de joc, puncte spectaculoase, spirit de lupta fantastic aratat de ambele jucatoare. Chiar daca a fost invinsa, scor 1-6, 6-4, 4-6, Simona Halep a uimit pe toata lumea la Melbourne prin jocul aratat.

Presa internationala a reactionat imediat dupa cel mai important meci al inceputului de an. Primii care au scris despre cea mai spectaculoasa optime de finala au fost chiar cei de la WTA: "Serena Williams a castigat cu 6-1, 4-6, 6-4! Se impune in fata lui Halep si isi asigura calificarea in sferturi!". Mai apoi, cei de la Australian Open au reactionat si ei la eliminarea finalistei de anul trecut: "Septupla campioana isi confirma superioriatea. Serena Williams o elimina pe numarul 1 WTA, Simona Halep, cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4 si se califica in cel de-al 12-lea ei sfert e finala de la Australian Open".

Americanii de la Tennis Magazine au iesit si ei la inaintare cu un articol pe marginea acestui meci: "Serena Williams trece de numarul 1 WTA, Simona Halep, cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4 si isi castiga locul din sferturile de finala dupa un meci ce putea fi usor finala din acest an de la Australian Open. A fost unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului, ambele jucatoare evoluand la un nivel extrem de ridicat". Francezii de la L'Equipe nu s-au lasat nici ei mai prejos: "Victorioasa in 2017 si absenta in 2018, Serena Williams se califica din nou in sferturi la un Grand Slam in detrimentul numarului 1 mondial, Simona Halep"

In continuare, Serena Williams o va intalni in sferturi la Australian Open pe Karolina Pliskova.

Mats Wilander: Imi scot palaria in fata Simonei!

Suedezul Mats Wilander a comentat infrangerea liderului mondial de la primul turneu de Grand Slam al anului. Fostul mare tenismen a afirmat ca era de asteptat ca Serena sa invinga, cheia infrangerii Simonei constand in serviciul doi al romancei.



Chiar si asa, Wilander are daor cuvinte de lauda la adresa atitudinii pe care romanca a avut-o dupa pierderea primului set si este de parere ca Simona are nevoie de mai multe meciuri pentru a-si atinge cel mai bun nivel de tenis. "Imi scot palaria in fata Simonei, pentru ca primul set a fost un cosmar pentru un numar 1 WTA. Apoi a reusit insa sa intoarca meciul cu propriile arme. Serena a fost chiar surprinsa. Simona nu e departe de cel mai bun tenis al ei, dar simt ca are nevoie de mai multe meciuri. Simona e numarul 1 mondial, dar poate nu e cea mai buna tenismena din lume. Serviciul al doilea al Simonei a fost zdrobit de Serena, care a avut o determinare incredibila. Daca e favorita sa castige turneul? Probabil. Dar sa se gandeasca doar la asta, nu la altceva. N-a fost o surpriza ca Serena Williams a invins-o pe Simona Halep", a declarat Mats la Eurosport.