Joao Paulo a fost prezentat oficial la FCSB zilele trecute, însă au existat anumite semne de întrebare în legătură cu momentul în care fotbalistul ar putea debuta la campioana României.

Joao Paulo a primit permisul de muncă

La conferința de presă premergătoare jocului cu FC Botoșani, Elias Charalambous a transmis că Joao Paulo are probleme cu actele. Concret, fotbalistul ivorian nu primise încă permisul de muncă și nu putea fi inclus în lotul echipei pentru meciul cu gruparea din Moldova.

Totuși, conform Fanatik, totul s-a rezolvat rapid, Joao Paulo a rezolvat problema pe care o avea în legătură cu permisul de munca și va putea debuta în meciul cu FC Botoșani.

Ce a spus Elias Charalambous despre Joao Paulo

”Sperăm ca Joao Paulo să poată fi folosit. Sunt ceva probleme cu permisul său de muncă. Trebuie să aşteptăm. Dacă se rezolvă în următoarele ore atunci el va fi în lot pentru acest meci, dacă nu, atunci pentru următorul”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.