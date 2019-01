Simona Halep, fara reactie! Lovitura ireala a Serenei Williams! Incredibil cum a putut sa trimita mingea!

Simona Halep o intalneste in optimi pe Serena Williams.

Liderul Mondial, Simona Halep, nu a avut vreo reactie la mingea de set pe care Serena Williams a avut-o in meciul din optimile de finala de la Australian Open. Americanca s-a impus in primul set in numai 20 de minute, scor 6-1, desi Halep incepuse mai bine partida.

Serena Williams a pus capat primului set cu o lovitura incredibila. Jucatoarea din Statele Unite a servit un as perfect. Viteza serviciului fostului lider mondial a atins 180 de kilometri la ora.