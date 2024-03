Novak Djokovic îl laudă pe Jannik Sinner înainte de Indian Wells: "E în mare formă"

Novak Djokovic, clasat numărul 1 în lume, a revenit la Indian Wells pentru prima dată în ultimii cinci ani, în căutarea primului său titlu al sezonului. Într-un interviu, Djokovic a discutat despre parcursul său la Australian Open și despre înfrângerea din semifinale în fața lui Jannik Sinner, oferind detalii despre pregătirile sale pentru 2024 și lăudându-l pe adversarul său.

După un an 2023 în care a câștigat trei titluri de Grand Slam și și-a asigurat locul de lider mondial, sârbul a avut nevoie de mai mult timp pentru a se pregăti de noul sezon. A avut dificultăți, o accidentare la încheietura mâinii la Cupa Uniunii. Djokovic nu a arătat cel mai bun tenis la Melbourne, cu excepția unor momente din runde mai avansate.

Cu toate acestea, în semifinalele Australian Open, "Nole" a fost învins de un Jannik Sinner motivat si inspirat, care l-a detronat pe campionul a 10 titluri AO cu 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 într-un meci ce a durat trei ore și 22 de minute.

Sinner îl învinsese deja pe Djokovic de două ori în ultimele zece zile ale anului 2023, iar această victorie l-a propulsat pe tânărul italian în prima sa finală de Grand Slam. Djokovic a suferit prima înfrângere la Australian Open, de la esecul din 2018 împotriva tânărului Chung Hyeon, salvând un punct de meci în setul al treilea, dar pierzându-și serviciul în setul patru și cedând în fața puterii italianului.

Jannik Sinner a controlat jocul de la început până la sfârșit, servind bine și lăsându-l pe Djokovic mult în urmă în schimburile scurte. Cu peste 50 de erori neforțate din partea lui Djokovic, Sinner a confirmat superioritatea sa în teren.

Djokovic a lăudat performanța lui Jannik Sinner la Australian Open. În ciuda încercărilor lui Djokovic de a reveni în setul trei, italianul a controlat situația și a câștigat în cele din urmă tie-break-ul, asigurându-și victoria în patru seturi.

După meci, Djokovic a recunoscut că nu și-a adus cel mai bun tenis la Melbourne, afirmând:

"Am obținut recorduri incredibile în 2023. Mi-a luat mult, iar eu nu am avut timp să mă odihnesc și să mă pregătesc pentru începutul anului 2024 așa cum aș fi făcut-o de obicei. Jannik a fost mult mai bun decât mine în semifinale."

„E în mare formă. Probabil că joacă cel mai bun tenis din viața sa. A avut parte de un sfârșit grozav de an" conform Tennis World USA

Novak Djokovic says he didn’t have proper rest & preparation ahead of Australian Open due to his busy end to 2024, but Sinner ‘absolutely deserved’ to win the title:

“I didn’t feel like I really had the proper time to rest and to do a proper preparation block like maybe I would… pic.twitter.com/AfsdLVRdUv