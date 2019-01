SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Chris Evert stie cine va merge mai departe la Melbourne: "Ea a fost cea mai buna de pana acum"

Chris Evert a dat verdictul in cazul meciului dintre Simona Halep si Serena Williams.

Simona Halep, liderul mondial din WTA, o va intalni luni dimineata la Australian Open pe Serena Williams. Cele doua se vor duela in circuitul feminin de tenis pentru a zecea oara, scoul fiind 8-1 in favoarea americancei, castigatoare a 23 de titluri de Grand Slam.

Chris Evert, la randu-i o mare campioana, a declarat in direct la ESPN ca Serena Williams este marea favorita a turneului de la Melbourne. Evert s-a declarat incantata de jocul pe care americanca l-a aratat in prima saptamana de competitie si spune ca nu este favorita doar la castigarea acestui meci, ci si la cucerirea trofeului.



"Serena a fost minunata. A fost atat de dominanta, a acoperit excelent terenul, peste 70% din primul serviciu a fost bun, ceea ce este foarte bine. Serena a jucat atat de bine incat o vad favorita la Australian Open. Serena te forteaza sa-ti ridici nivelul si pierzi daca nu o faci. Nicio alta jucatoare din turneu nu a aratat nivelul pe care l-a avut Serena pana acum. Sincer, cred ca poate sa castige, a fost cea mai buna in aceasta prima saptamana. Evident ca in a doua saptamana de la Australian Open se pot schimba multe, au ramas cele mai bune jucatoare, dar pana acum a fost cea mai buna de la Melbourne", a spus Chris Evert in direct la ESPN.

Partida va avea loc luni, 21 ianuarie, de la ora 10, ora Romaniei. Daca va trece de Serena, Simona o va intalni in sferturi pe invingatoarea dintre Pliskova si Muguruza.