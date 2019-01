"Nu ma stresez de clasament!" Decizia luata de Simona Halep dupa eliminarea de la Australian Open

Simona Halep a pierdut in trei seturi cu Serena Williams in optimi la Australian Open.

Simona Halep risca sa piarda din nou locul 1 la Australian Open, dupa ce anul trecut a fost depasita de Wozniacki in urma finalei de la Melbourne.

Acum, Simona poate fi depasita de patru jucatoare, iar Naomi Osaka este favorita, daca o va invinge pe Svitolina la Australian Open.

Simona Halep spune ca nu se streseaza de acestea veste si anunta ca va merge acasa sa se uite la fazele finale ale Australian Open. Urmatoarea competitie la care va participa este in fabruarie, in FED Cup cu echipa Romaniei.

"Nu ma stresez prea mult despre asta. O sa merg acasa, o sa ma odihnesc si o sa ma uit la tenis. Chiar sunt curioasa cine va castiga", a spus Halep la conferinta de presa.

NAOMI OSAKA, FAVORITA SA O INTREACA PE SIMONA HALEP IN CLASAMENTUL WTA



In acest moment mai raman patru jucatoare care o pot detrona pe Simona Halep:



Naomi Osaka, numarul 4 mondial - Japoneza a castigat US Open la doar 20 de ani, iar cel mai bun rezultat la Australian Open a fost obtinut anul trecut, optimi de finala. Osaka a reusit sa isi depaseasca propria performanta, ajungand astazi in sferturile de finala ale turneului. Tanara jucatoare a trecut de Anastasija Sevastova in aceasta dimineata, scor 4-6, 6-3, 6-4. Osaka trebuie sa se califice in semifinale pentru a o depasi pe Simona Halep.

Elina Svitolina, numarul 6 mondial - Svitolina a castigat Turneul Campioanelor in 2018, insa nu a inregistrat rezultate importante la celelalte turnee de Grand Slam. La Melbourne, ucrainianca a inregistrat in 2018 cel mai bun rezultat, optimi de finala. Pentru a ajunge pe locul 1, Svitolina trebuie sa ajunga in finala.

Karolina Pliskova, numarul 7 mondial - La fel ca in cazul Svitolinei, Pliskova trebuie sa isi egaleze cea mai buna performanta intr-un turneu de Grand Slam, finala. Cehoaica a ajuns cel mai departe la Australian Open in 2017 si 2018, cand s-a calificat in sferturile de finala. Pliskova s-a calificat din nou in sferturi, dupa victoria cu Garbine Muguruza, scor 6-3, 6-1. Simona Halep se poate intalni cu ea, daca trece de Serena Williams.

Petra Kvitova, numarul 8 mondial - Cel mai bun rezultat la Australian Open a fost inregistrat in anul 2012, cand cehoiaca a jucat semifinala. Castigatoare a doua turnee de Grand Slam, Kvitova trebuia sa ajunga in semifinale pentru a avea o sansa la prima pozitie.

Clasament WTA LIVE:

1. Simona Halep - 5582 puncte

2. Naomi Osaka - 5460 puncte

3. Petra Kvitova - 5420 puncte

4. Sloane Stephens - 5307 puncte

5. Angelique Kerber - 4965 puncte