SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Simona are UN AVANTAJ in fata lui Serenei! Americanii au recunoscut: "Asta e cel mai mare atu"

Americanii stiu care este avantajul liderului mondial in meciul din optimi cu Serena Williams.

Simona Halep si Serena Williams se vor intalni la Australian Open in optimile de finala luni, de la ora 10, ora Romaniei, pe principala arena a complexului, Rod Laver Arena. Aceasta va fi cea de-a 10-a intalnire a celor doua sportive in circuitul feminin de tenis.

Jurnalistii americani de la ESPN au discutat sansele pe care liderul mondial le are in confruntarea din optimi in fata multiplei castigatoare de Grand Slam. Acestia s-au declarat uimit de modul in care se prezinta Simona Halep dupa o lunga perioada de inactivitate. Halep a eliminat la Melbourne pana acum doua americance, mai intai Kenin, in turul secund, iar mai apoi Venus, in turul trei. Acum, urmeaza Serena, insa care sunt sansele ca Simona sa se impuna iar in fata ei, dupa meciul disputat in 2014 in faza grupelor la Singapore, acolo unde romanca a cedat doar doua game-uri?

"Cel mai mare avantaj al Simonei contra Serenei e legat de programul avut pana acum. Williams nu a avut inca o adversara pe masura, iar acest lucru poate fi o capcana. De partea cealalta, Simona nu putea cere o mai buna pregatire pentru acest meci. A avut doua dispute grele, pe care le-a depasit si a capatat multa incredere, pentru ca apoi sa o invinga fara drept de apel pe Venus", noteaza jurnalistii de la ESPN.

Simona venea, intr-adevar, dupa o perioada lunga de inactivitate, fara incredere, fara antrenor, fara meciuri in picioare, si cu teama spatelui. Cu toate astea, sportiva noastra a aratat un tenis foarte bun in primele trei meciuri la Australian Open. "La inceputul acestui turneu, putini ar fi crezut ca Halep poate fi o amenintare pentru titlul de la Australian Open. A ajuns in Australia cu doar cateva zile inainte de debutul competitiei si nu castigase un meci din august 2018. Si-a petrecut ultimele luni aproape in intregime in Romania, unde s-a recuperat dupa accidentarea suferita la spate. Dar, dupa doua meciuri maraton in primele tururi, a venit victoria entuziasmata in fata lui Venus Williams. Iar acum toate calculele se schimba. Impotriva lui Venus, Halep a facut cel mai bun meci din ultima jumatate de an. A fost agresiva si s-a miscat incredibil, aratand precum o sportiva care e decisa sa cucereasca al doilea sau turneu de Grand Slam. De cand a devenit numarul unu mondial, cel mai mare adversar al Simonei a parut a fi vocea din capul ei. Acum, aceasta ii spune sa fie puternica si increzatoare. Astfel, starea mentala e cea potrivita pentru un turneu mare", mai scriu americanii.