Partida contează pentru etapa 25 din Superliga României.

CFR Cluj, UTA Arad, Adrian Mihalcea, Marius Coman, Andrei Cordea
UTA Arad - CFR Cluj

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18.00, UTA Arad și CFR Cluj se întâlnesc în etapa a 25-a din Superligă.

În avancronica partidei, Liga Profesionistă de Fotbal titrează pe site-ul oficial: ”Atenție la Cordea!”.

Andrei Cordea, 11 goluri în 18 meciuri la CFR Cluj în acest sezon

Cinci victorii și o remiză au înregistrat arădenii în ultimele șapte etape, interval în care au suferit doar o înfrângere (26 ianuarie 2026, UTA - Rapid 1-2).

O partidă au pierdut clujenii din precedentele nouă jucate în SuperLigă (29 noiembrie 2025, FC Argeș-CFR 3-0), în rest șapte succese și un egal.

UTA este formația cu cele mai multe goluri marcate cu capul - nouă, dintre care patru au fost izbutite de Marius Coman, vârful arădenilor fiind lider la acest capitol.

De remarcat sezonul excepțional făcut de Andrei Cordea, cel care, în 18 apariții, a înscris de 11 ori și a oferit două pase decisive.

Istoria întâlnirilor directe dintre UTA și CFR a început tocmai în 1947

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 33 de ori, de 11 ori au câștigat arădenii, de 14 ori s-au impus clujenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu UTA gazdă: 16 jocuri - 8 victorii UTA - 1 remiză - 7 succese CFR Cluj.

Primul joc a avut loc pe 24 august 1947, ITA - CFR 1-0, gol înscris de Ladislau Bonyhádi.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 12 iulie 1970, UTA - CFR 6-2. Trei dintre reuşitele arădenilor au purtat semnătura lui Otto Dembrovschi.

Cea mai mare diferenţă de scor: 14 aprilie 2007, CFR Cluj - UTA Arad 5-0.

Adrian Mihalcea, fără victorie în fața clujenilor

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 21 septembrie 2025, CFR Cluj - UTA Arad 1-1 (Lorenzo Biliboc / Marinos Tzionis).

Antrenorul Adrian Mihalcea este fără victorie în duelurile din campionat cu CFR Cluj, în dreptul său fiind consemnate două remize și două înfrângeri. Info: LPF

Clasamentul din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
