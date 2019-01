SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Serena se antreneaza doar cu BARBATI inainte de duelul din optimi cu liderul mondial! VIDEO SENZATIONAL

Serena Williams se antreneaza doar cu jucatori din ATP inainte de meciul cu Halep de la Australian Open.

Serena Williams se va intalni luni in optimile de finala de la Australian Open cu liderul mondial din WTA, Simona Halep. Pana acum, americanca le-a invins pe Tatjana Maria, Eugenie Bocuhard si Dayana Yastremska, insa stie ca in fata Simonei Halep va avea parte de o altfel de incercare.

Multipla castigatoare de Grand Slam s-a pregatit la Melbourne doar cu jucatori din ATP. Mai exact, americanca in varsta de 37 de ani s-a antrenat cu Stefanos Tsitsipas (15 ATP), Grigor Dimitrov (21 ATP), Frances Tiafoe (39 ATP), Bernard Tomic (88 WTA) si Christopher Eubanks (170 WTA).

Eubanks, ajuns in premiera pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, a publicat fotografii pe retelele de socializare si si-a exprima antuziasmul de a se fi antrenat cu Serena: "Unii dintre prietenii mei, care nu prea se pricep la tenis, au spus <Daca se antreneaza cu Serena, inseamna ca e destul de bun!>”, a declarat Eubanks pentru NY Times. Dupa ce s-a pregatit cu americanca, Eubanks a spus ca se resimte: "Am facut un antrenament si seara, o ora am lovit mingea cu ea, dar i-am spus antrenorului meu ca m-am simtit ca si cum am facut un lift (antrenament constand in exercitii care includ tonifierea muschilor fesieri si a copaselor)".