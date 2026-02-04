În vârstă de 32 de ani, italianul a avut o ascensiune fulminantă în ultimii ani.

Juri Cisotti a semnat cu un consultant financiar

După ce a jucat în ligile inferioare ale Italiei, Cisotti a ajuns în România în 2021, la Oțelul Galați, echipă alături de care a promovat treptat până în Superliga. A urmat transferul la FCSB și titlul de campion al României câștigat cu formația roș-albastră.

Odată cu transferul la FCSB, Juri Cisotti, jucător lăudat de către Gigi Becali cu fiecare ocazie, a ajuns să încaseze sume importante de bani, motiv pentru care a decis să apeleze la ajutor specializat în gestionarea banilor.

Conform GSP, italianul de la FCSB a semnat cu OVB Allfinanz, o firmă de consultanță financiară, astfel încât să nu aibă probleme de natură financiară în momentul în care își va încheia cariera de fotbalist.

”Am început relația profesională cu Juri în urma unei recomandări venite de la Dani Bîrligea, cu care lucrez din 2024. Exact așa ajung să colaborez cu majoritatea sportivilor: prin încredere, nu prin promovare agresivă.

Ne-am întâlnit la o cafea și am discutat concret despre obiectivele financiare pe care vrea să le atingă alături de viitoarea lui soție. După o analiză clară a opțiunilor din piață, au ales două servicii financiare care oferă un randament mediu de aproximativ 10% anual și, foarte important, scutire de impozit la retrageri”, a spus Vasile-Dan Goga, directorul companiei, pentru sursa citată anterior.