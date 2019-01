SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Cum se schimba cursa pentru locul 1 mondial! Principala rivala a Simonei, COBOARA pana cel putin pe locul 5. NOI CALCULE

Simona Halep a mai scapat de o adversara din cursa pentru locul 1 WTA.

Angelique Kerber, locul 2 WTA, a fost eliminata in optimile de finala la Australian Open de catre americanca Danielle Collins, locul 35 WTA, scor 6-0, 6-2, dupa doar 58 de minute de joc. Astfel, tripla castigatoare de Grand Slam va cobori la finalul primului turneu de Grand Slam al anului pana pe locul 5 cel putin.

Chiar daca se afla si ea in cursa pentru locul 1, Kerber avea oricum o misiune dificila. Pentru a spera la fotoliul se lider, sportiva din Germania era nevoita sa ajunga in marea finala de la Melbourne. Anul trecut, ea a disputat semifinala la Antipozi, fiind eliminata atunci de Simona Halep intr-un meci maraton. De altfel, Kerber ar putea ajunge chiar pe locul 7 in Top 10, daca Svitolina si Pliskova ajung in fazele superioare ale competitiei de la Antipozi.

Simona ramane in continuare in cursa, insa foarte multe calcule depind de meciul ei din optimi cu Serena Williams. Mai exact, daca romanca cedeaza luni in fata americancei, atunci Sloane Stephens, Naomi Osaka si Petra Kvitova au nevoie de cel putin semifinale pentru a prelua cea mai inalta pozitie in clasament. Pe de alta parte, Svitolina si Pliskova sunt obligate sa ajunga in finala pentru a spera la acest loc.