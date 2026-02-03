Gigi Becali și Mihai Stoica anunțau la unison că au discutat cu fotbalistul și cu tatăl acestuia și că în pauza de iarnă urmau să aibă loc discuțiile finale.

Mihai Stoica: ”Ciubotaru nu mai e de actualitate!”

Totuși, în cele din urmă, Gigi Becali nu a mai primit telefon din partea tatălui lui Ciubotaru, iar aceste discuții nu au mai avut loc, astfel că fotbalistul a rămas la Hermannstadt.

Mihai Stoica a dezvăluit ce se întâmplă cu transferul fundașului lateral la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a declarat că roș-albaștrii nu mai sunt interesați de tanărul fotbalist și a dorit să pună capăt zvonurilor apărute în ultimele zile, după ce Rotar a anunțat că Ciubotaru își dorește să meargă la FCSB.

”Kevin Ciubotaru nu mai e de actualitate. Nu există nicio urmă de interes”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport, astfel că Ciubotaru va rămâne cel puțin până în vară la gruparea sibiană care este în pericol de retrogradare.

400.000 de euro este cota de piață a lui Ciubotaru, conform Transfermarkt.

„Acum vrea el, nu știu dacă mai vrea FCSB”



Claudiu Rotar, finanțatorul de la Hermannstadt, a explicat că Ciubotaru își dorește acum să semneze cu FCSB și că ezitările inițiale ale tânărului fotbalist au fost cauzate de lipsa de experiență și de influența agenților.



„Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua.



În general, sunt copii tineri, sunt luați de val, de impresari, de oferte. Când văd că nu primesc propuneri, intră în criză. Kevin, când a venit la Sibiu, nu avea impresar. Apoi, când a ajuns și la națională, au apărut și impresarii. Până atunci nu îl cunoștea nimeni, tipic fotbalului românesc.



O să-l sun pe domnul Becali și o să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a spus Claudiu Rotar, pentru Digi Sport.

