Cea mai lunga partida din istoria fotbalului a durat 6 luni! Recordul a fost stabilit in liga secunda din Spania

Prima repriza s-a jucat pe 15 decembrie 2019, iar cea de-a doua s-a disputat pe 10 iunie 2020.

Cel mai lung meci din istoria fotbalului a avut loc in Liga Adelante, divizia secunda spaniola, intre Rayo Vallecano si Albacete. Prima repriza a meciului s-a disputat pe data de 15 decembrie, dar partida a fost intrerupta la pauza din cauza cantecelor jignitoare ale spectatorilor, care l-au acuzat pe Roman Zozulya, atacantul ucrainean al oaspetilor, ca este nazist. Reluarea a fost apoi amanata din cauza sarbatorilor de iarna, a programului incarcat si a pandemiei de coronavirus, care a produs in Spania peste 150.000 de infectari si aproape 30.000 de decese.

Prima repriza se terminase nedecis, 0-0, iar mitanul secund, disputat la distanta de aproape 6 luni, a inceput cu Albacete in 10 jucatori, pentru ca Eddy Isafilov fusese eliminat in decembrie. Rayo a castigat intalnirea, dupa ce Luis Advincula a inscris golul victoriei, in minutul 61, in primul meci jucat in Spania dupa declansarea pandemiei de coronavirus. Vechiul record era detinut de partida Airdrie FC - Stanraer FC, din Cupa Scotiei, care fusese amanata de 33 de ori in decurs de o luna, din cauza conditiilor meteo nefavorabile de la inceputul anului 1963.

Pauza dintre cele doua reprize a fost atat de lunga, incat Rayo si Albacete chiar au jucat meciul retur, care s-a terminat 1-1 si s-a disputat pe 29 februarie. Partida a fost singura intrerupta in istoria fotbalului spaniol din cauza unor scandari ofensatoare. Dupa acest rezultat, Rayo Vallecano ocupa pozitia a 7-a in clasament si se lupta pentru un loc in play-off-ul de promovare in La Liga, in timp ce Albacete se afla pe pozitia a 18-a, prima de deasupra liniei de retrogradare.