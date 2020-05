Real Madrid a luat o decizie istorica! Ce se va intampla la "galactici" de acum incolo! Anuntul facut de presa din Spania

Oficialii de pe Santiago Bernabeu au luat o decizie istorica.

Real Madrid a hotarat sa nu mai anunte in mod oficial prelungirea contractelor in urmatoarea perioada, potrivit Marca. Oficialii gruparii de pe Santiago Bernabeu nu vor mai anunta in presa situatiile in care fotbalistii lui Zidane vor primi un nou contract din partea conducerii.

Decizia de a pastra toate detaliile legate de contractele jucatorilor ar putea avea efecte directe asupra carierei jucatorilor, din punct de vedere al PR-ului. De-a lungul timpului, in momentul in care un jucator semna un nou contract, ii ajuta pe fotbalisti sa isi creeze o imagine mai buna in presa. Pe de alta parte, aceasta metoda ar putea avea un plus pentru Real Madrid in momentul in care vor dori sa vanda un jucator. Echipa cu care va negocia nu va cunoaste pe ce durata se afla contractul jucatorului respectiv, iar Real Madrid ar putea controla tranzactia.