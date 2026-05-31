VIDEO Pură nebunie: numerele 56 și 69 ATP au jucat un sfert de zi meciul din turul trei la Roland Garros

Pură nebunie: numerele 56 și 69 ATP au jucat un sfert de zi meciul din turul trei la Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Finala Roland Garros 2025 dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, depășită, ca durată, în turul trei al ediției 2026.

TAGS:
Roland Garros 2026cel mai lung meciJuan Manuel CerundoloMartin LandaluceTenis ATPzgura
Din articol

Desfășurare incredibilă de evenimente în runda a treia a competiției de mare șlem de la Paris. În proba masculină, argentinianul Juan Manuel Cerundolo (56 ATP), care a reușit marea surpriză în turul secund și l-a eliminat pe Jannik Sinner, a câștigat un meci întins pe o durată de un sfert de zi.

Pe zgura de la Roland Garros, argentinianul Cerundolo a avut nevoie de 5 ore și 58 de minute pentru a reuși calificarea în optimile de finală, deoarece patru din cele cinci seturi jucate nu au putut fi tranșate decât în tiebreak, game-ul decisiv.

Meci de 5 ore și 58 de minute, în turul trei la Roland Garros 2026

Dincolo de fileu, Cerundolo l-a avut pe spaniolul Martin Landaluce (69 ATP), pe care l-a depășit scor 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (10-8).

Landaluce a condus cu 3-0 la game-uri în setul decisiv, dar a fost întors de Cerundolo, care a arătat, încă o dată, o capacitate incredibilă de a performa atunci când tabela de scor nu arată favorabil. În meciul cu Jannik Sinner, Cerundolo a profitat de căderea de formă fizică a italianului și a câștigat meciul după ce numărul unu ATP a condus cu 6-3, 6-2 și 5-1.

Cerundolo și Landaluce au ajuns pe locul trei în clasamentul celor mai lungi meciuri jucate vreodată în istoria turneului de la Roland Garros. Recordul absolut este deținut în continuare de Fabrice Santoro și Arnaud Clement, care s-au duelat timp de 6 ore și 33 de minute, în runda inaugurală a Roland Garros 2004.

Al treilea cel mai lung meci din istoria turneului de la Roland Garros

Santoro l-a învins atunci pe Clement, scor 6-4, 6-3, 6-7 (5), 3-6, 16-14; de notat că Cerundolo și Landaluce ar fi avut o șansă de a depăși acel record, în cazul în care seturile decisive ar fi jucate în continuare în vechiul format, în care tiebreak-ul nu este dispus la scorul de 6-6 la game-uri.

Cea mai lungă finală a turneului de la Roland Garros, jucată de Alcaraz și Sinner în 5 ore și 29 de minute, nu mai prinde un loc în top 5 al celor mai lungi partide din istoria acestei competiții.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
ULTIMELE STIRI
Sorana Cîrstea vrea înapoi în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Când începe meciul cu miză uriașă din optimi
Sorana Cîrstea vrea înapoi în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Când începe meciul cu miză uriașă din optimi
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
Răzvan Lucescu, dorit de MM Stoica la FCSB: „Îl respect foarte tare pe domnul Becali”
Răzvan Lucescu, dorit de MM Stoica la FCSB: „Îl respect foarte tare pe domnul Becali”
„Nu știu”. Eliminat, Novak Djokovic i-a sâcâit pe jurnaliști, la Roland Garros: ce întrebări l-au incomodat pe sârb
„Nu știu”. Eliminat, Novak Djokovic i-a sâcâit pe jurnaliști, la Roland Garros: ce întrebări l-au incomodat pe sârb
Răsturnare de situație pentru Ștefan Târnovanu! Ce urmează la FCSB din sezonul următor
Răsturnare de situație pentru Ștefan Târnovanu! Ce urmează la FCSB din sezonul următor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica în sferturile Roland Garros

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica în sferturile Roland Garros

Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

Unde va juca Dennis Politic în noul sezon: "Vreau să fie anul meu!"

Unde va juca Dennis Politic în noul sezon: "Vreau să fie anul meu!"

PSG - Arsenal 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare în finala Champions League!

PSG - Arsenal 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare în finala Champions League!

Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni

Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni

Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”

Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”



Recomandarile redactiei
Sorana Cîrstea vrea înapoi în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Când începe meciul cu miză uriașă din optimi
Sorana Cîrstea vrea înapoi în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Când începe meciul cu miză uriașă din optimi
Răzvan Lucescu, dorit de MM Stoica la FCSB: „Îl respect foarte tare pe domnul Becali”
Răzvan Lucescu, dorit de MM Stoica la FCSB: „Îl respect foarte tare pe domnul Becali”
Răsturnare de situație pentru Ștefan Târnovanu! Ce urmează la FCSB din sezonul următor
Răsturnare de situație pentru Ștefan Târnovanu! Ce urmează la FCSB din sezonul următor
„Nu știu”. Eliminat, Novak Djokovic i-a sâcâit pe jurnaliști, la Roland Garros: ce întrebări l-au incomodat pe sârb
„Nu știu”. Eliminat, Novak Djokovic i-a sâcâit pe jurnaliști, la Roland Garros: ce întrebări l-au incomodat pe sârb
Luis Enrique i-a prezentat scuze după finala Champions League, PSG - Arsenal: "Am fost nedrept cu el"
Luis Enrique i-a prezentat scuze după finala Champions League, PSG - Arsenal: "Am fost nedrept cu el"
Alte subiecte de interes
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
Meci feminin de 4 ore, câștigat de o braziliancă, la Roland Garros: „Meciurile mele sunt maratoane!”
Meci feminin de 4 ore, câștigat de o braziliancă, la Roland Garros: „Meciurile mele sunt maratoane!”
Cel mai lung meci al anului, în WTA, s-a jucat la Roma: inclusiv Djokovic și Nadal ar fi surprinși de durata partidei
Cel mai lung meci al anului, în WTA, s-a jucat la Roma: inclusiv Djokovic și Nadal ar fi surprinși de durata partidei
Șoc la Paris! Jannik Sinner, eliminat în turul doi la Roland Garros, după ce a condus cu 2-0 la seturi
Șoc la Paris! Jannik Sinner, eliminat în turul doi la Roland Garros, după ce a condus cu 2-0 la seturi
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
CITESTE SI
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!