Desfășurare incredibilă de evenimente în runda a treia a competiției de mare șlem de la Paris. În proba masculină, argentinianul Juan Manuel Cerundolo (56 ATP), care a reușit marea surpriză în turul secund și l-a eliminat pe Jannik Sinner, a câștigat un meci întins pe o durată de un sfert de zi.

Pe zgura de la Roland Garros, argentinianul Cerundolo a avut nevoie de 5 ore și 58 de minute pentru a reuși calificarea în optimile de finală, deoarece patru din cele cinci seturi jucate nu au putut fi tranșate decât în tiebreak, game-ul decisiv.

Dincolo de fileu, Cerundolo l-a avut pe spaniolul Martin Landaluce (69 ATP), pe care l-a depășit scor 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (10-8).

Landaluce a condus cu 3-0 la game-uri în setul decisiv, dar a fost întors de Cerundolo, care a arătat, încă o dată, o capacitate incredibilă de a performa atunci când tabela de scor nu arată favorabil. În meciul cu Jannik Sinner, Cerundolo a profitat de căderea de formă fizică a italianului și a câștigat meciul după ce numărul unu ATP a condus cu 6-3, 6-2 și 5-1.

Cerundolo și Landaluce au ajuns pe locul trei în clasamentul celor mai lungi meciuri jucate vreodată în istoria turneului de la Roland Garros. Recordul absolut este deținut în continuare de Fabrice Santoro și Arnaud Clement, care s-au duelat timp de 6 ore și 33 de minute, în runda inaugurală a Roland Garros 2004.