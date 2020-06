Gigantii fotbalului din Spania, afectati de coronavirus! Ce se va intampla cu jucatorii celor mai importante echipe din La Liga

Pe langa cazurile de Covid-19 inregistrate in randul jucatorilor din Premier League, se pare ca si fotbalistii din Spania au fost infectati de noul coronavirus.

Presa iberica scrie ca la Barcelona 5 jucatori si 2 antrenori au fost diagnosticati pozitiv la inceputul lunii mai, dupa primele teste.

Din fericire, acum toti membrii clubului sunt sanatosi, iar fotbalistii au reluat antrenamentele colective, fiind nerabdatori sa revina pe teren.

In alta ordine de idei, pauza cauzata de noul coronavirus a afectat si financiar cele mai mari cluburi din lume. La Barcelona, pe durata pandemiei, jucatorii au acceptat ca salariile sa le fie reduse, insa problemele financiare continua. Astfel, presedintele clubului, Josep Maria Bartomeu, isi doreste ca fotbalistii sa accepte diminuarea salariilor in continuare.

Nici la Real Madrid lucrurile nu stau prea bine, astfel ca si jucatorii lui Zidane vor evolua pe salarii mai mici. Mai mult decat atat, din cauza problemelor financiare, "galacticii" nu vor aduce niciun jucator in acest an. In schimb, pe lista fotbalistilor care ar putea pleca in acest an de pe Santiago Bernabeu se afla James Rodriguez si Gareth Bale.

Campionatul din Spania se reia pe 11 iunie, cu meciul dintre Sevilla si Betis. Barcelona va reveni oficial pe teren pe 13 iunie, in compania celor de la Mallorca, iar Real Madrid o va infrunta pe teren propriu pe Eibar, pe 14 iunie.