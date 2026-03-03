Fost jucător la FC Voluntari, Farul Constanța sau CFR Cluj, Betancor a petrecut mai bine de trei ani în fotbalul românesc, iar ulterior a jucat în Grecia la Panserraikos, unde sezonul trecut a fost golgheterul campionatului.

Jefte Betancor, confesiuni în Spania

În vară, Olympiacos, echipă care l-a cumpărat pe Jefte, dar care nu i-a oferit șansa de a juca, a decis să îl cedeze pe spaniol la Albacete, în LaLiga2. Aici, ibericul a reușit probabil cel mai important meci din carieră - victoria cu 3-2 din Cupa Spaniei contra lui Real Madrid, cu dublă în poarta lui Lunin.

Devenit mult mai cunoscut în țara natală după această performanță, Jefte Betancor a acordat un interviu în Spania în care a vorbit despre momentele foarte dificile de la începutul carierei.

Betancor povestește în special despre perioada cuprinsă între 18 și 21 de ani, când cariera sa părea compromisă din cauza vieții extrasportive.

"În viață, lucrurile nu ies întotdeauna așa cum ar trebui. Nu cred că am făcut mereu ceea ce trebuia în plan personal. A existat o perioadă în viața mea când m-am așezat la masă cu părinții și cu soția mea și am decis că vreau să mă opresc. Pentru mine, cel mai important lucru este să fiu un om bun și să am valorile pe care ți le insuflă părinții din copilărie.

Atunci nu am făcut asta. Mintea mea era mereu în altă parte și nu ar fi trebuit să fie. Este un aspect la care lucrez mult și astăzi, împreună cu psihologul meu. Îmi iau timp să mă detașez puțin de fotbal, să nu mă mai gândesc la el și să devin un om mai bun. Dar atunci nu am făcut-o, până când am primit o oportunitate în Austria. Am văzut că sunt bun și că progresez și am folosit asta pentru a mă dezvolta, iar așa continui și în prezent.

Nu sunt genul de persoană care să iasă des la petreceri, nu îmi place, dar în acea perioadă ieșeam frecvent. Mergeam pe căi greșite și ca mulți adolescenți eram dependent de jocuri de noroc, de alcool. Dar nu mi-am dorit ca asta să fie viața mea, așa că m-am oprit și m-am maturizat. În cele din urmă, faci ceea ce vrei. Prietenii pot să-ți spună ce vor, dar la final tu ești cel care decide. Eu sunt responsabil pentru greșelile pe care le-am făcut", a spus Jefte Betancor, într-un interviu pentru canalul de YouTube Feeberse, citat de gazzetta.gr.

După ce a jucat în ligile inferioare din Spania, Jefte Betancor a ajuns în 2018, la vârsta de 24 de ani, în Austria, unde a evoluat la echipe precum Stadl-Paura, Mattersburg sau SV Ried. În 2020 a făcut pasul în România, unde a evoluat la FC Voluntari, Farul și CFR Cluj.