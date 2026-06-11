Vedeta echipei din Superliga se pregătește de transfer: "Plec dacă se achită clauza"

Vedeta echipei din Superliga se pregătește de transfer: &quot;Plec dacă se achită clauza&quot; Superliga
SPORT.RO
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Sebastian Mailat (28 de ani) ar putea pleca de la FC Botoșani în această vară, după un sezon foarte bun în tricoul moldovenilor.

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Mailat a încheiat sezonul cu 15 goluri și 5 pase decisive în 40 de partide. În ultimul meci al stagiunii, triplul campion al României a marcat două goluri contra lui FCSB, însă FC Botoșani a pierdut în prelungiri semifinala barajului pentru Conference League.

Sebastian Mailat: "Am o clauză în contract. Dacă se plătește, voi pleca"

FC Botoșani s-a reunit joi pentru noul sezon, iar Sebastian Mailat a vorbit despre posibilitatea de a pleca, la câteva zile distanță după ce patronul Valeriu Iftime anunța că există oferte pentru jucător.

"M-aș fi bucurat să mai avem câteva zile de vacanță, dar așteptam să mă revăd cu colegii. Ne-am reîncărcat bateriile și ne va aștepta un sezon mult mai greu. Așteptăm să mergem în cantonament, să ne pregătim sută la sută. Sperăm să nu avem accidentări. Dacă suntem sănătoși, putem face lucruri frumoase.

Sunt discuții, dar am și eu o clauză în contract. Dacă se va plăti clauza, voi pleca. Dacă nu, voi continua la FC Botoșani. Sunt discuții doar cu cluburi din străinătate, din Europa și din Asia", a spus Mailat, potrivit BT Online.

Mailat, 15 goluri în ultimul sezon la Botoșani

Mailat a mai fost vândut o dată de FC Botoșani, în 2024, când formația sud-coreeană Suwon Bluewings achita clauza de reziliere în valoare de 250.000 de euro.

Extrema s-a întors la FC Botoșani vara trecută, iar în clasamentul golgheterilor a fost depășit doar de Jovo Lukic (18) și Florin Tănase (16). Mailat a încheiat la egalitate cu rapidistul Alex Dobre (15).

Valeriu Iftime: "E o ofertă rezonabilă pentru Mailat"

Omul de afaceri spune că Mailat are deja o ofertă din Țările Baltice, urmând ca acesta să ia o decizie cu privire la viitorul său după ce se va întoarce din vacanță.

„Este o ofertă mai bună pentru Sebi Mailat. El are o ofertă acum, cred că e din Țările Baltice, de undeva, e o ofertă care poate fi rezonabilă, dar trebuie să vorbească jucătorul, să fie de acord el. A spus că nu vorbește nimic până nu termină campionatul, a mai dat și două goluri aseară.

El acum e în vacanță de azi și caută să vadă o ofertă bună pentru el”, a spus Valeriu Iftime, luna trecută, pentru Sport.ro.

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