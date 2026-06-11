Vedeta echipei din Superliga se pregătește de transfer: "Plec dacă se achită clauza"

Mailat a încheiat sezonul cu 15 goluri și 5 pase decisive în 40 de partide. În ultimul meci al stagiunii, triplul campion al României a marcat două goluri contra lui FCSB, însă FC Botoșani a pierdut în prelungiri semifinala barajului pentru Conference League.

Sebastian Mailat: "Am o clauză în contract. Dacă se plătește, voi pleca"

FC Botoșani s-a reunit joi pentru noul sezon, iar Sebastian Mailat a vorbit despre posibilitatea de a pleca, la câteva zile distanță după ce patronul Valeriu Iftime anunța că există oferte pentru jucător.

"M-aș fi bucurat să mai avem câteva zile de vacanță, dar așteptam să mă revăd cu colegii. Ne-am reîncărcat bateriile și ne va aștepta un sezon mult mai greu. Așteptăm să mergem în cantonament, să ne pregătim sută la sută. Sperăm să nu avem accidentări. Dacă suntem sănătoși, putem face lucruri frumoase.

Sunt discuții, dar am și eu o clauză în contract. Dacă se va plăti clauza, voi pleca. Dacă nu, voi continua la FC Botoșani. Sunt discuții doar cu cluburi din străinătate, din Europa și din Asia", a spus Mailat, potrivit BT Online.