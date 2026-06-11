Ioan Andone a mărturisit că nu are mare încredere în Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo.

Ioan Andone: ”De ce trebuie să importăm antrenori străini? Nu sunt destui aici?”

Fostul mare antrenor a recunoscut că a fost luat prin surprindere de plecarea lui Zeljko Kopic, însă, după ce a analizat situația, Andone crede că antrenorul croat a ajuns la concluzia că nu poate obține mai mult cu formația din Ștefan cel Mare.

Legenda ”Câinilor Roșii” spune că este deranjat de faptul că multe cluburi din România aleg să numească pe banca tehnică antrenori străini, în loc să le dea șansa tehnicienilor români să demonstreze.

”Mă așteptam să rămână, dar, probabil, a simțit că acesta este maximumul pe care îl poate obține. Am văzut că a spus că nu are oferte, nu cred că nu are oferte, dar nu era vorba banilor. Acum i-au mărit salariul, dar eu cred că a simțit că nu poate face mai mult.

Antrenorii portughezi, în afară de Mourinho, care a avut rezultate foarte mari, nu sunt foarte mulți, dar poate se vor potrivi fotbalului nostru și poate îi vor crește valoarea.

Deja sunt la modă, este al patrulea. Eu, de exemplu, nu prea sunt de acord cu ideea asta. De ce trebuie să importăm? Ce, nu sunt antrenori destui aici? Foști fotbaliști internaționali, care au studiat, care... Da, nu au experiență, dar cei care au venit nu au câștigat Liga Campionilor în România.

Au fost secunzi la cineva care a fost mai bun decât ei. N-au fost antrenori principali, să poată spune că au 20 de ani de experiență ca principali. Au venit niște secunzi, care au făcut parte dintr-un staff bun, să vedem dacă vor reuși. Doar unul poate lua campionatul.

Dacă vor crește valoarea campionatului, foarte bine, dacă vedem rezultate în cupele europene, foarte bine, dar pe mine mă deranjează conducătorii aceștia care nu au încredere în antrenorii români. Preferă așa 'la ghici'. <<Am adus un portughez, dacă nici ăsta nu reușește...>>. Astea sunt motive, pentru că nu sunt ei pregătiți ca președinți și ca patroni. Nu sunt pregătiți, pentru că nu știu ce să aleagă. Pe mine, care am fost antrenor peste 20 de ani, mă doare, eu știu ce greu mi-a fost în Kazahstan, Cipru sau Bulgaria. Faorte greu mi-a fost”, a spus Ioan Andone în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.