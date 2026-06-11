Într-un material intitulat ”Superliga 2025-2026: raport la final de sezon” și publicat astăzi pe site-ul oficial, Federația Română de Fotbal a analizat așa-numita ”Regulă 5+6” , care prevede obligativitatea folosirii de către echipe a cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României.

În comunicările oficiale publicate de FRF, numele echipei lui Gigi Becali apare sub denumirea de ”SC Fotbal Club FCSB SA” , denumire ironizată ca atare de suporterii clubului Steaua București din Liga 2.

Atacantul ofertat de FCSB a decis: "Ultimul mare contract al carierei"

Israelianul Shon Weissman (30 de ani) se află pe lista de transferuri a celor de la FCSB, însă atacantul ar putea fi deturnat de o echipă din țara natală.

În ultimele zile, Gigi Becali a anunțat că își dorește la FCSB un atacant israelian, iar numele acestuia ar fi Shon Weissman, care tocmai și-a încheiat contractul în Austria, după retrogradarea cu BW Linz.

Fost atacant în Spania și Italia, la Valladolid, Granada sau Salernitana, Weissman încearcă în această perioadă să obțină "ultimul mare contract al carierei", notează publicația israeliană Sport1.

Deși ar fi tentat să revină în țara natală, iar vicecampioana Beitar Ierusalim și-a manifestat interesul pentru serviciile sale, Weissman va lua decizia privind viitorul său în principal în funcție de condițiile financiare, mai scrie sursa citată.

Rămâne de văzut acum ce salariu va fi dispus Gigi Becali să îi ofere israelianului. Spre exemplu, patronul de la FCSB a anunțat că Anderson Ceara, brazilianul cumpărat de la Csikszereda, va fi remunerat cu 15.000 de euro lunar în cei doi ani de contract.