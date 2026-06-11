Într-un material intitulat ”Superliga 2025-2026: raport la final de sezon” și publicat astăzi pe site-ul oficial, Federația Română de Fotbal a analizat așa-numita ”Regulă 5+6”.

Ce este regula 5+6

”Începând cu sezonul 2025/2026, pe durata unui joc este necesar să participe în teren minim cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României.

Această regulă se aplică pentru minimum 75% din meciurile aferente unui sezon competițional al Ligii 1 și Cupei României (procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție în parte).

(...)

Sancțiunea aplicabilă pentru nerespectarea regulii mai sus menționate va fi penalitate financiară în cuantum de 150.000 de euro”, explica FRF la începutul sezonului recent încheiat.

Cine a respectat regula și cine nu

1 echipă a respectat regula 5+6 în toate meciurile (Farul Constanța).

10 echipe pentru care procentul depășește 75% în Superliga (Farul, FCSB, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Argeș, Rapid București, Universitatea Craiova, UTA Arad, Metaloglobus, Petrolul). Totuși, Rapid și Petrolul nu au respectat regula în Cupa României.

6 echipe nu au respectat regula 5+6 în Superliga (Oţelul Galați, Dinamo Bucureşti, FC Botoşani, U Cluj, CFR Cluj, FK Csikszereda Miercurea Ciuc), acestea au încălcat-o în peste 10 meciuri.

Info: FRF