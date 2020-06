Infrangere dureroasa pentru Zidane, Setien si Simeone! Cine a castigat trofeul pentru cel mai bun antrenor al sezonului in Spania! 

Fundatia Johan Cruyff a acordat trofeul pentru cel mai bun antrenor din La Liga.

Castigator este Imanol Alguacil, antrenorul lui Real Sociedad, echipa care a reusit anul acesta sa ajunga, dupa 32 de ani, in finala Cupei Spaniei, unde o va intalni pe Athletic Bilbao.

Fiica legendarului fotbalist, Susila Cruyff, a inmanat trofeul care se acorda anual si la care ravnesc toti antrenorii din La Liga.

"Imanol are toate atributele pe care le cautam si este un continuator al filozofiei pe care tatal meu a slujit-o toata cariera. Sunt 100% sigura ca tata este perfect de acord cu aceasta decizie", a declarat Susila Cruyff, potrivit ziarului Marca.

Antrenorul lui Real Sociedad are 48 de ani si a pregatit toate echipele clubului, inca de la cele de copii. El a declarat ca premiul este al intregii echipe, care se afla in acest moment pe locul 4 in clasamentul La Liga.

"Este o onoare foarte mare pentru mine sa primesc acest trofeu. Este premiul intregii echipe. Faptul ca am pornit de jos ca antrenor, inca de la copii, si acum culeg roadele muncii este reconfortant", a marturisit Imanol Alguacil.

????IMANOL ALGUACIL ¡PREMIO JOHAN CRUYFF 2020! ????️"Estoy super emocionado, muy orgulloso de que nos asocien al nombre de Johann Cruyff" ????️"Sin toda la gente que trabaja en la @RealSociedad yo no sería capaz de sacar todo esto adelante". ????Entregan @FundacionCruyff & @tjcope pic.twitter.com/0CFQ521xFZ — Tiempo de Juego (@tjcope) June 6, 2020