Situatie disperata pentru fotbalistii din Spania. Cluburile vor sa scada salariile cu 30%

La Liga ar trebui sa se reia pe 12 iunie, dar cluburile se pregatesc pentru ce e mai rau.

Spania a inregistrat aproape 28.000 de decese si peste 230.000 de infactari cu coronavirus, dar specialistii asteapta un al doilea val de imbolnaviri, pentru ca testele efectuate au aratat ca doar 5% din populatia de 47 de milioane de locuitori a tarii prezinta anticorpi specifici Covid-19, iar spaniolii sunt inca mult sub nivelurile necesare pentru a obtine “imunitatea de turma”. Oficialii din fotbalul spaniol se pregatesc pentru ce e mai rau, in conditiile in care iau in considerare ca noul val nu va face posibila terminarea pe teren a actualului sezon din la Liga si Segunda Division.

Printre masurile pe care le pregatesc cluburile se afla o reducere cu cel putin 30% a salariilor si bonusurilor, incepand din sezonul urmator, renuntarea la jucatorii carora li se termina contractele in aceasta vara, promovarea juniorilor din propriile academii, cedarea unor fotbalisti pe gratis, transferuri ale jucatorilor liberi de contract sau pe sume modice, dar si o scadere a preturilor pentru fotbalistii care au oferte de transfer. “Uitati de transferuri pe sumele pe care le dadeati in trecut si concentrati-va pe promovarea tinerilor si pe rechemarea jucatorilor imprumutati. Cumpatarea trebuie sa fie noul cuvant de ordine”, i-a indemnat Javier Tebas, presedintele La Liga, pe conducatorii cluburilor din prima divizie spaniola.

Real Madrid a inceput deja sa calculeze cat mai poate sustine doar o taiere a salariilor cu 10%, in conditiile in care se asteapta la o reducere de 165 de milioane de euro a incasarilor, care va afecta serios alcatuirea bugetului de salarii (285 milioane de euro). “Galacticii” vor sa ii vanda pe sume mici sau sa ii dea gratis pe Gareth Bale, James Rodriguez, Luka Modrici, Luka Jovici, Marcelo, Alvaro Odriozola, Marco Asensio, Dani Ceballos, Borja Majoral sau Isco, doar pentru a-si usura balanta contabila in ceea ce priveste salariile.

FC Barcelona se asteapta la o scadere a bugetului cu peste 200 de milioane de euro, care ar face imposibila suportarea actualui fond de salarii, care se ridica la incredibila suma de 670 de milioane de euro, asa ca vrea si ea sa renunte la o parte din jucatorii din lot. Cei care pot pleca pe sume mult mai mici decat cele de achizitie sau chiar pe gratis sunt Ivan Rakitici, Ousmane Dembele, Martin Braithwaith, Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo, Philippe Coutinho, Rafinha, Arda Turan sau Arturo Vidal.

Daca cei doi giganti ai Spaniei se pregatesc sa accepte si schimburi de jucatori, Atletico Madrid este intr-o situatie si mai grea. Diego Simeone este cel mai bine platit antrenor din lume, cu o remuneratie anuala de 41 de milioane de euro, iar clubul vrea sa ii propuna o taiere masiva a veniturilor. De asemenea, oficialii trebuie sa gaseasca bani pentru plata imprumutului catre compania Inbursa, detinuta de miliardarul mexican Carlos Slim, care i-a ajutat sa isi construiasca noul stadion. „Atleti” trebuie sa isi reconsidere si cerintele pentru cedarea lui Thomas Partey si Saul Niguez, fotbalisti pentru care cereau pana acum 50 de milioane de euro, respectiv 140 de milioane de euro. Taierile de salarii la cluburile mai mici pot ajunge pana la 50%, in timp ce unii angajati ar putea fi concediati.