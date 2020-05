Ideea de Final Four in Champions League si Europa League nu mai este IMPOSIBILA! Planul UEFA, dezvaluit de presa din Spania 

UEFA a decis ca Liga Campionilor si Europa League sa se suspende momentan din cauza pandemiei de coronavirus.

UPDATE 15:10

Dupa cum anunta Corrierre dello Sport in urma cu doua luni, UEFA ia in calcul disputarea unui Final Four in Champions League si Europa League, iar cotidianul AS confirma acest lucru.

Conform sursei citate, decizia ar urma sa fie anuntata oficial pe 17 iunie, atunci cand va avea loc urmatoarea intalnire a Comitetului Executiv.

Daca se aproba, sferturile de finala se vor juca intr-o singura mansa, urmand ca titlul sa se acorde pe sistemul Final Four.

Leipzig, Atalanta, Paris Saint-Germain si Atletico Madrid sunt singurele echipe calificate in sferturi, urmand sa se decida inca 4 dupa disputarea meciurilor ramase.

Din retururile optimilor nu s-au jucat Barcelona - Napoli, Juventus - Lyon, Manchester City - Real Madrid si Bayern - Chelsea.

Conform AS, Europa League s-ar relua de pe 6 august, in timp ce Liga Campionilor ar incepe pe 8 august.

Stire initiala din 15.03.2020

Forul continental urmeaza sa se intalneasca intr-o sedinta de urgenta pentru a pune la punct detaliile privind acest sezon european inter-cluburi, dar si pentru a lua o decizia cu privire la desfasurarea EURO 2020. Sefii fotbalului european vor cu orice pret ca sezonul sa se incheie asa cum a fost stabilit, iar Corriere Dello Sport vorbeste despre 2 scenarii care se iau in calcul.

Sferturile, semifinalele si finalele ar urma sa se desfasoare intr-o singura mansa, pe teren neutru, calendarul comeptitional fiind astfel mai scurt decat daca s-ar fi jucat in dubla mansa, scriu italienii. Un al doilea scenariu propus este acela de a se disputa un turneu Final Four, pe modelul Ligii Campionilor din handbal: Istanbul ar fi orasul gazda pentru UCL, iar Gdansk pentru Europa League.

Totusi, cele doua scenarii au sanse reduse sa fie puse in aplicare, avand in vedere amploarea pandemiei de coronavirus. Mai mult echipe sunt in carantina, printre care Juventus, Chelsea sau Real Madrid, iar specialistii estimeaza ca abia in lunile urmatoare va fi atins varful crizei.