FC Barcelona s-a calificat marţi seara în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins-o în deplasare cu 2-1, pe Albacete, într-un meci din sferturi.

Albacete - Barcelona 1-2



Pe ”Estadio Carlos Belmonte”, Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 39, din pasa lui Frenkie de Jong.

După pauză, fundașul central și căpitanul Ronald Araujo, desemnat și jucătorul meciului, a făcut 2-0, din pasa lui Marcus Rashford.

Gazdele nu au mai avut puterea să întoarcă rezultatul, au marcat odată, prin Javi Moreno, în minutul 87, apoi catalanii au avut și un gol anulat, la Ferran Torres, în minutul 90.

