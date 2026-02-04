VIDEO După ce a răpus Real Madrid, Jefte Betancor a dat de Barcelona în sferturile Cupei Spaniei!

După ce a răpus Real Madrid, Jefte Betancor a dat de Barcelona în sferturile Cupei Spaniei! La Liga
”Catalanii” au avut de tras serios în meciul cu Albacete.

Jefte Betancorfc barcelonaRonald AraujoAlbaceteLamine Yamal
FC Barcelona s-a calificat marţi seara în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins-o în deplasare cu 2-1, pe Albacete, într-un meci din sferturi.

Albacete - Barcelona 1-2

Pe ”Estadio Carlos Belmonte”, Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 39, din pasa lui Frenkie de Jong.

După pauză, fundașul central și căpitanul Ronald Araujo, desemnat și jucătorul meciului, a făcut 2-0, din pasa lui Marcus Rashford

Gazdele nu au mai avut puterea să întoarcă rezultatul, au marcat odată, prin Javi Moreno, în minutul 87, apoi catalanii au avut și un gol anulat, la Ferran Torres, în minutul 90.

În Albacete – Barcelona 1-2 a evoluat în ultima jumătate de oră și Jefte Betancor, fostul atacant din Superliga României.

N-a fost de data aceasta un meci prea bun pentru el, după ce în optimi strălucise în victoria istorică din optimi, 3-2 cu Real Madrid, în care a marcat o dublă și a semnat golul victoriei și al calificării cu un lob superb în minutul 90+4.

Cu Barcelona, Jefte Betancor a primit o notă mică de la Sofascore, 6.4, sub media echipei.

Ajuns la 32 de ani, fostul atacant de la FC Voluntari, Farul Constanța și CFR Cluj este împrumutat în acest sezon la Albacete de clubul de care aparține, Olympiacos Pireu.

