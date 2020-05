Novak Djokovic s-a autoizolat (si antrenat) in paradis | Cum arata locuinta sa de milioane de euro din Spania: spoiler, are teren de tenis, sala de forta si cinema

Novak Djokovic s-a putut antrena in perioada de autoizolare, intrucat are un teren de tenis in interiorul proprietatii.

Cu o avere estimata la $220 de milioane de catre Forbes, Novak Djokovic le-a taiat rasuflarea pasionatilor de tenis prin grandoarea casei pe care o detine la Marbella, Spania, loc unde si-a petrecut perioada de autoizolare alaturi de sotia sa, Jelena si cei doi copii, Stefan si Tara.

Dotata cu piscina, sala de forta, teren de tenis cu nocturna si o sala de cinema, locuinta liderului ATP intrece in lux resedintele multor altor tenismeni.

In plus, Djokovic a marturisit de curand ca, spre deosebire de alti tenismeni, a avut oportunitatea de a se antrena pe terenul de tenis in perioada de inactivitate cauzata de pandemie, datorita terenului de tenis din interiorul propriului imobil.

This is where Novak Djokovic is living in confinement. Not too bad isn't it? (via @97InThe5th / @nycsandygirl) pic.twitter.com/ncUJWcakPY — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 29, 2020

"Spre deosebire de alti jucatori, am avut ocazia sa ma antrenez aproape in fiecare zi in perioada coronavirusului, pentru ca am stat intr-o casa cu teren de tenis. Am jucat mult tenis. Nu am distribuit acest lucru pe retelele sociale, pentru ca nu am vrut ca alti jucatori sa se enerveze; m-am pregatit mult pe suprafata hard, iar azi am inceput sa ma antrenez pe zgura," a declarat Novak Djokovic.

Potrivit Forbes, Novak Djokovic este al 23-lea cel mai bine platit sportiv din lume, acumuland anual venituri de $44,6 milioane, in medie $12,6 de milioane din turneele de tenis si $32 de milioane din contractele de publicitate.

Conform Essentially Sports, Djokovic mai detine un apartament cu doua camere in Manhattan, New York, un conac la Miami, un apartament de lux la Belgrad si o locuinta in Muntenegru.