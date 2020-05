Presa din Spania anunta decizia Barcelonei in legatura cu contractul lui Ter Stegen! Ce se intampla cu portarul 

Barcelona a vrut sa negocieze o prelungire a contractului cu Ter Stegen, insa totul s-a amanat din cauza pandemiei de coronavirus.

Negocierile dintre Barcelona si Ter Stegen pentru prelungirea contractului au inceput sa avanseze, dupa ce s-a scris ca afacerea este in pericol. Portarul doreste o crestere salariala si catalanii sunt dispusi sa ii ofere acest lucru, anunta Sport.es

"Am avut primele discutii, dar le-am amanat pentru moment. Sunt lucruri importante in aceste clipe si am decis sa le amanam", a spus Ter Stegen in urma cu cateva saptamani.

Acum, Ter Stegen este aproape sa isi prelungeasca intelegerea pana in 2025. Barcelona a stabilit acest lucru ca fiind o prioritate si este pe cale sa reuseasca ce si-a propus.

Totusi, din punct de vedere salarial, Ter Stegen va renunta si el la o parte din ce a cerut, dupa ce criza financiara a lovit fotbalul. Mai multe echipe s-au interesat de portar, dar acesta are o clauza de reziliere de 180 de milioane de euro, aproape imposibila de platit pentru un portar.

Imagini senzationale cu Ter Stegen: