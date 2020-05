Unul din cei mai buni atacanti din Spania si-a anuntat RETRAGEREA! "A venit timpul sa spun ADIO! E finalul de drum"

La Liga pierde unul din cei mai buni atacanti ai sai, dupa ce acesta si-a anunta retragerea.

Aritz Aduriz, jucatorul lui Bilbao, si-a anuntat retragerea pe contul oficial de Twitter. Atacantul are noua sezoane petrecute la Atlhetic si 172 de goluri marcate pentru aceasta echipa.

"A venit timpul. De multe ori am spus ca fotbalul te va parasi inainte sa il lasi tu. Doctorii mi-au spus ieri sa ma operez pentru a scapa de problemele pe care le am la sold. Corpul meu a spus <Destul!> Nu as mai putea sa imi ajut coechipierii asa cum am facut-o. Aceasta este viata unui sportiv, simpla.

Din pacate, trecem printr-o perioada dureroasa si trebuie sa luptam impreuna pentru a invinge aceasta pandemie. Astfel, nu vreau sa va faceti griji pentru mine. Sa nu uitam de finalele pe care le-am visat, pentru ca vom avea timp sa ne spunem adio. A venit timpul sa spun adio si asta e finalul de drum pentru mine, ceva de neuitat si uimitor, de la inceput pana la sfarsit. Va multumesc din tot sufletul.", a scris Aduriz pe Twitter.

Aduriz are peste 280 de goluri marcate in cariera. A mai jucat la Valencia sau Mallorca, iar in nationala Spaniei a jucat 13 meciuri, reusind doa goluri.

Golul memorabil marcat de Aduriz din penalty contra lui Valladolid: