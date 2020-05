Omrani poate ajunge in Spania! Jucatorul CFR-ului este cautat de o echipa din La Liga

Billel Omrani ar putea prinde un trasfer important in Spania.

CFR Cluj poate da un tun in perioada de mercato, pentru ca Omrani este pe lista lui Leganes, informeaza ProSport. Evolutiile bune ale atacantului, dar si faptul ca a intrat in vizorul echipei nationale a Algeriei, i-au convins pe spanioli sa il monitorizeze, iar un trasnfer este posibil in aceasta vara.

Clujenii ar fi inceput deja negocierile, iar o mutare le-ar rezolva una dintre probleme ardelenilor: ar putea face rost de bani pentru transferul lui Nicolae Stanciu.

Leganes este in cautarea unui atacant, dupa ce Braithwaite a plecat la Barcelona, iar En-Nesyri a fost vandut catre Sevilla.