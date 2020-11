Ianis Hagi a fost martor la un conflict intre un coleg de la Rangers si Steven Gerrard: "Oricum, nu-mi dau seama ce e in capul lui"

Ianis Hagi a fost rezerva pentru a patra oara la rand, in victoria lui Rangers din campionatul Scotiei, contra lui Aberdeen, scor 4-0.

Fostul jucator de la Viitorul a fost introdus pe teren in minutul 74, a reusit sa isi creeze o ocazie, dar a fost si martor la un conflict intre un coechipier si antrenorul Steven Gerrard.

Alfredo Morelos a fost schimbat, iar in momentul cand a iesit de pe teren, columbianul a avut o reactie nervoasa si si-a aruncat manusile ca gest de suparare.

"Pare vreodata bucuros ca e schimbat? Oricum, nu-mi dau seama ce e in capul lui.Conduceam cu 4-0, jucase bine, urma sa intre Jermain Defoe, colegul lui, mai avem un meci tare joi.

Dar mai bine intrebati-l pe el de ce e suparat! Eu nu sunt deloc suparat, sunt chiar fericit!" a spus antrenorul englez.

Rangers este lider in campionatul Scotiei si are cu 11 puncte mai mult decat rivala Celtic, care are insa 2 meciuri mai putin jucate.

"Ma uit la clasament dupa fiecare meci. Nu are rost sa mint, dar nu stiu ce antrenor ar putea sa aiba motive sa se entuziasmeze cand e doar luna noiembrie.

Mai sunt multe meciuri de jucat, dar nu ascund faptul ca sunt incantat, bineinteles ca-mi convine pe ce loc sunt", a spus antrenorul lui Rangers.