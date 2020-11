El este fotbalistul roman caruia Gica Hagi i-a cerut un autograf! "Era convins ca poate sa-i depaseasca performantele"

Un singur fotbalist din Romania l-a facut pe Gica Hagi sa ii ceara un autograf.

Dezvaluirea a fost facuta de jurnalistii de la Goal, care au notat ca cel care l-a impresionat pe Hagi este Gabriel Torje.

Cei doi ar fi colaborat in perioada 2005-2006, cand Hagi era antrenorul Politehnicii Timisoara. Tehnicianul l-a promovat pe Torje la prima echipa, fiind incantat de calitatile fotbalistului caruia ulterior i-a cerut un autograf.

"Hagi a crezut cu adevarat in Torje, era convins ca poate ajunge ca el si chiar sa-l depaseasca. Fotbalistul nascut in 1989 a avut insa un parcurs foarte diferit, avand ca varf transferul la Udinese. Apoi, portile nationalei Romaniei s-au inchis mai repede decat se astepta si motivatia sa a disparut de la an la an.

Torje a fost adus de Hagi la prima echipa a lui Poli Timisoara. L-a protejat, l-a introdus in echipa si i-a creat un mediu potrivit. L-a convins ca este mai puternic decat toti. Atat de tare a mizat pe el incat, dupa ce tanarul i-a cerut autograful, i-a raspuns cerandu-i sa-i dea el un autograf", au notat jurnalistii de la Goal.

Fotbalistul, care a trecut de-a lungul carierei pe la Dinamo, Espanyol, Granada, Sivasspor si Ankaraspor, joaca in prezent la AEK Larissa, unde a ajuns in februarie, din postura de liber de contract.