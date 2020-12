Poate reaprinde numirea lui Rednic la Viitorul conflictul dintre el si Hagi? Cuvinte grele spuse de cei doi in 2015: "El este Strambu'"/ "Il musca gramatica de limba!"

Gica Hagi l-a numit antrenor la Viitorul pe Mircea Rednic.

Aceasta mutare a surprins pe toata lumea, in contextul in care intre cei doi a existat un conflict aprins in 2015 dupa un meci dintre Dinamo si Viitorul, castigat de constanteni cu 5-1 in Stefan cel Mare.

La conferinta de presa de dupa acel meci, Hagi a ironizat prestatia echipei antrenate de Rednic si a declarat ca acesta ar trebui sa isi dea demisia dupa o astfel de infrangere.

"Cand te bate Viitorul si iti da cinci goluri, tu, care conduci un club asa de mare ca Dinamo, trebuia sa-ti dai demisia. Rednic a gasit scuza ca am dat golurile pe final. Pai, ce, fotbalul nu se joaca 90 de minute? S-o juca vreo 70 sau 50? Dar pana atunci au ajuns la poarta? I-am dominat la ei acasa, am avut 60% posesie si ei s-au aparat, au stat in jumatatea lor.

Pai, cand te domina un club asa de mic ca Viitorul, o echipa inventata acum, ar trebui sa-ti dea de gandit, domnule Rednic! El este 'Strambu', ce sa-i faci?", a spus Hagi dupa acel meci.

Rednic nu a ramas dator si l-a atacat in termeni foarte duri pe proprietarul Viitorului: "As putea sa spun si eu de Hagi ca e cel mai mare dusman al limbii romane sau ca-l musca gramatica de limba! Cel mai tare m-a deranjat ca m-a facut stramb. Nu poti sa te legi de fizicul meu. Cica imi arata 5 degete, ok, foarte bine. Daca asta e performanta pentru el... Si eu pot sa-i arat 4 trofee, nu-i usor sa cuceresti 4 trofee".

Ramane de vazut cum va decurge colaborarea dintre cei doi, in contextul acestor tensiuni deja existente si mai ales in conditiile in care Mircea Rednic este cunoscut in fotbalul romanescu ca un antrenor care intra destul de usor in conflict cu colaboratorii sai.

Mircea Rednic va debuta pe banca Viitorului in meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt care se va disputa duminica, 6 decembrie, de la ora 18:00.