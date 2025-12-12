Răsturnare de situație! Ce șanse are FCSB să fie eliminată din Europa League după 4-3 cu Feyenoord

Potrivit analiștilor de la Football Ranking, campioana României are în acest moment 87% șanse să fie eliminată din Europa League, înainte de ultimele două etape ale fazei ligii.



Chiar și așa, situația este mai bună decât părea în urmă cu două săptămâni. După înfrângerea suferită pe terenul Stelei Roșii Belgrad, probabilitatea eliminării urcase până la 97%, după cum Sport.ro a prezentat aici.



Patru echipe sunt 100% eliminate din Europa League



Conform aceleiași analize, FCSB se află într-un pluton al formațiilor cu șanse mari de eliminare, alături de cluburi precum Feyenoord, Sturm Graz sau Go Ahead Eagles.



Există însă și echipe pentru care calculele sunt deja închise, precum Nice, Maccabi Tel Aviv, Malmö sau Rangers, toate cu șanse de 100% să părăsească competiția. VEZI MAI JOS

