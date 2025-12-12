Răsturnare de situație! Ce șanse are FCSB să fie eliminată din Europa League după 4-3 cu Feyenoord

Potrivit analiștilor de la Football Ranking, campioana României are în acest moment 87% șanse să fie eliminată din Europa League, înainte de ultimele două etape ale fazei ligii.
Chiar și așa, situația este mai bună decât părea în urmă cu două săptămâni. După înfrângerea suferită pe terenul Stelei Roșii Belgrad, probabilitatea eliminării urcase până la 97%, după cum Sport.ro a prezentat aici.
Patru echipe sunt 100% eliminate din Europa League
Conform aceleiași analize, FCSB se află într-un pluton al formațiilor cu șanse mari de eliminare, alături de cluburi precum Feyenoord, Sturm Graz sau Go Ahead Eagles.
Există însă și echipe pentru care calculele sunt deja închise, precum Nice, Maccabi Tel Aviv, Malmö sau Rangers, toate cu șanse de 100% să părăsească competiția. VEZI MAI JOS
Succesul cu Feyenoord a reaprins speranțele roș-albaștrilor. Conduși cu 1-3, bucureștenii au reușit o revenire spectaculoasă, decisă în minutul 90+5 de golul lui Florin Tănase.
Cele trei puncte au urcat FCSB pe locul 27, cu 6 puncte, la doar o lungime în spatele poziției a 24-a, ultima care duce în play-off-ul pentru optimile Europa League.
Toate calculele! Cum se califică FCSB mai departe
Calculele sunt clare. Două victorii în ultimele două meciuri, cu Dinamo Zagreb în deplasare și Fenerbahce pe teren propriu, ar aduce FCSB la 12 puncte și ar garanta, cel mai probabil, calificarea, fără a mai depinde de alte rezultate.
Varianta cu patru puncte, adică o victorie și un egal, ar putea duce la 10 puncte, însă acest scenariu nu oferă siguranță, mai ales în contextul unui golaveraj negativ, 7-11.
Primul test decisiv vine pe 22 ianuarie 2026, la Zagreb, contra unei rivale directe, Dinamo, aflată pe locul 25, cu 7 puncte.
O săptămână mai târziu, pe 29 ianuarie, FCSB va primi vizita lui Fenerbahce, pe Arena Națională.
Ambele partide sunt programate de la ora 22:00 și vor putea fi urmărite LIVE TEXT pe Sport.ro.