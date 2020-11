"Ati vazut pe cineva care pierde mai multe mingi ca Ianis Hagi?!" Reactiile fanilor lui Rangers dupa meciul in care Ianis a revenit in echipa lui Gerrard

Rangers a trecut cu 4-0 de Falkirk in turul 2 din Cupa Ligii Scotiei. Ianis a jucat tot meciul pentru echipa lui Steven Gerrard.

Desi nu a stralucit, Hagi Jr. putea sa-si treaca in cont un assist, dupa ce l-a lasat pe Itten in pozitie excelenta cu portarul advers.

Hagi (22 de ani) a jucat mai intai in centru, apoi a fost trecut in banda stanga de Gerrard, care i-a oferit primele minute ca titular dupa fix o luna. Ianis a jucat ultima data din primul minut pentru Rangers la 1-0 cu Lech Poznan, pe 29 octombrie.

Reactiile starnite pe Twitter dupa prestatia din meciul cu Falkirk sunt mixte. Mai multi fani au remarcat dorinta lui Ianis de a produce pericol si implicarea pe care a aratat-o pe toata durata partidei, insa au existat si voci critice. "Ati vazut pe cineva care sa piarda mai multe mingi decat Ianis? Are cineva o statistica in privinta asta?", a scris un suporter pe net.

Ianis spera sa fi facut suficient pentru a-l convinge pe Gerrard sa-l foloseasca si in partida cu Standard Liege, de joi, din grupele Europa League. Rangers e lider in grupa D, cu 8 puncte in 4 meciuri, la egalitate cu Benfica. Un rezultat pozitiv cu Standard va insemna calificarea scotienilor in saisprezecimile EL.