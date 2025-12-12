Deși fanii se așteptau ca turneul organizat în SUA, Mexic și Canada să fie unul costisitor, realitatea i-a lovit crunt. Decizia oficială a împins costurile la un nivel istoric, iar un bilet premium pentru marea finală de pe stadionul din New York a ajuns la amețitoarea sumă de 7.540 de euro. Vorbim despre o creștere de 2.000 de euro față de planul inițial.

Mai mult, cel mai ieftin tichet pentru ultimul act al competiției costă acum 3.555 de euro. Diferența este colosală față de ediția precedentă din Qatar, când intrarea la finală costa 513 euro. Practic, prețul a crescut de șapte ori, stârnind furia iubitorilor de fotbal de pe tot globul.

Calcule de coșmar pentru suporteri

Reacțiile nu au întârziat să apară. Asociațiile de suporteri din Europa au cerut FIFA să revină la sentimente mai bune, în timp ce fanii englezi au caracterizat mișcarea drept o „palmă peste față”. Aceștia au aflat că pentru un meci din faza grupelor, cum ar fi un posibil duel Anglia - Croația, vor trebui să plătească între 226 și 596 de euro. Spre comparație, în 2022, prețurile pentru aceeași fază a competiției variau între 78 și 250 de euro.

Cifrele devin și mai alarmante pentru cei care visează să-și urmeze naționala pe tot parcursul turneului. Un fan care vrea să vadă toate cele opt meciuri ale echipei sale, inclusiv finala, va scoate din buzunar o mică avere: minimum 5.956 de euro pentru cele mai ieftine locuri, ajungând până la 14.085 de euro pentru categoria de top.

În Qatar, același pachet complet a costat între 1.671 și 4.461 de euro.

„Mă voi uita de la bar”

Indignarea este maximă chiar și în rândul gazdelor. Suporterii americani, obișnuiți cu prețurile ridicate la evenimente sportive, consideră noile tarife o barieră imposibil de trecut pentru omul de rând.

Un fan american a spus, vizibil dezamăgit: „Sincer, cred că sunt nebuni. Mă uit la fotbal de când eram copil, am văzut Mondialele din 2010 și 2014. Eram foarte entuziasmat pentru acest an, dar, deși am bani ca adult, nu-mi permit să cumpăr unele dintre aceste bilete. E o nebunie pentru fanii obișnuiți. Probabil cel mai bun lucru pe care pot să-l fac e să merg într-un bar sportiv local”.

Aceeași dezamăgire a fost exprimată și de o altă susținătoare, care a crescut pe stadioane alături de familie: „Prețurile astea sunt o prostie. E pur și simplu prea greu să cumperi bilete. În punctul ăsta, o să mă uit la meciuri doar de acasă”.

