Specialiștii au dat verdictul: ce șanse are FCSB pentru o calificare în primăvara europeană

Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber. Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.



FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.



FCSB rămâne ”în cărți” pentru o calificare în primăvara europeană



În urma acestui rezultat, FCSB rămâne în cursa pentru TOP 24, care asigură prezența în play-off-ul optimilor, dar nu are prea mari speranțe în opinia specialiștilor, având în vedere că are două meciuri dificile, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



În analiza celor de la Football Meets Data, FCSB are șanse de 22% pentru un loc în TOP 24. Se bate cu Ludogoreț, Basel, Celtic și chiar cu Dinamo Zagreb, echipa pe care o va întâlni în runda următoare.

