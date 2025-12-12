Specialiștii au dat verdictul: ce șanse are FCSB pentru o calificare în primăvara europeană

Specialiștii au dat verdictul: ce șanse are FCSB pentru o calificare în primăvara europeană Europa League
FCSB a câștigat dramatic meciul cu Feyenoord, scor 4-3, după ce a fost condusă cu 1-3, astfel că păstrează șanse la calificarea în primăvara europeană.

Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber. Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.

FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.

FCSB rămâne ”în cărți” pentru o calificare în primăvara europeană

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne în cursa pentru TOP 24, care asigură prezența în play-off-ul optimilor, dar nu are prea mari speranțe în opinia specialiștilor, având în vedere că are două meciuri dificile, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).

În analiza celor de la Football Meets Data, FCSB are șanse de 22% pentru un loc în TOP 24. Se bate cu Ludogoreț, Basel, Celtic și chiar cu Dinamo Zagreb, echipa pe care o va întâlni în runda următoare.

FCSB continuă să spere la calificarea în play-off-ul Europa League după succesul cu Feyenoord

FCSB a urcat pe locul 27 în grupa unică din Europa League, după victoria de senzație de joi seara obținută pe Arena Națională, scor 4-3, împotriva grupării olandeze Feyenoord. 

După șase etape parcurse în faza ligii, campioana en-titre a ajuns la șase puncte în competiție și se află la doar o „lungime” distanță de Celtic, ocupanta poziției a 24-a. 

La încheierea fazei ligii, primele 8 clasate se califică direct în optimile Europa League. Formațiile clasate pe locurile 9-24 ajung în play-off-ul Europa League, unde se vor lupta în dublă manșă pentru un loc în optimi.  

