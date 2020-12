BREAKING NEWS: SOC TOTAL pentru Viitorul! La asta chiar nu se astepta nimeni. Rednic e noul antrenor al echipei lui Hagi

Mircea Rednic ii ia locul lui Ruben de la Barrera, plecart dupa eliminarea din Cupa Romaniei.

21:25 "Rednic a semnat, maine va incepe munca. Este un campion, un fost coleg de-ai nostri. Poate sa continue proiectul inceput de noi si sa-l duca la un nivel si mai bun. Ne-am consultat cu totii si este cea mai buna alegere. Credem in el si credem ca vor fi rezultate foarte bune impreuna. Il asteptam cu bratele deschise la primul antrenament si credem ca va fi foarte bine. E un antrenor campion si are mare experienta", a spus Popescu pentru gsp.ro.

21:22 Viitorul a confirmat oficial informatiile publicate de www.sport.ro:

20:52 Rednic, ultima data la Iasi, i-a recomandat lui Hagi doi jucatori in ultimele luni, pe Dussaut si pe Luckassen. Cu primul a lucrat la Dinamo, acum doua sezoane, in timp ce pe Luckassen l-a avut la Iasi.

Intelegerea dintre Rednic si Hagi a fost anuntata de PRO Sport.

Din informatiile obtinute de www.sport.ro, Rednic a semnat pe 2 ani si jumatate cu echipa lui Hagi.

Campion ca antrenor cu Dinamo si cu Rapid, Rednic are in CV si un nume important pe plan international, Standard Liege, pe care a pregatit-o in sezonul 2012-2013. Rednic era liber de contract de la finalul sezonului trecut. Antrenorul era favoritul suporterilor din ProgramDDB pentru perioada post-Contra la Dinamo. Discutiile cu Hagi nu sunt noi pentru Rednic. Tratativele au inceput inca din vara, dupa ce Hagi a anuntat ca renunta la postul sau. Partile nu s-au inteles, apoi Viitorul s-a reorientat spre Ruben de la Barrera, sustin sursele site-ului nostru.

La 58 de ani, Rednic e la al 23-lea contract de antrneor din cariera! Ca jucator, fostul fundas a facut istorie la Dinamo si Rapid, dar a devenit un nume respectat si in Belgia, unde a jucat la Standard si St. Truiden. In nationala Romaniei, are 83 de selectii si doua goluri marcate.