Problemele de sănătate l-au ținut departe de gazon pe „Bursuc” în ultima perioadă, dar veștile despre starea sa de sănătate sunt acum cât se poate de bune. Giovanni Becali a făcut lumină și a anunțat că fostul antrenor al celor de la CFR Cluj este refăcut aproape în totalitate și gata de o nouă provocare.



Cunoscutul impresarul a dezvăluit că Petrescu este în tratative avansate pentru o revenire spectaculoasă în China, acolo unde a mai antrenat și unde cota sa a rămas una ridicată. Miza este un salariu care ar putea ajunge la 3 milioane de euro pe sezon.



„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. A slăbit, dar e bine. Așteaptă ofertă, s-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an. Asta știu. Cu un băiat cu care a mai fost și pe care îl cunosc”, a precizat Ioan Becali, potrivit Fanatik.



Revenire în iarnă sau la vară



Discuțiile pentru noul angajament sunt avansate, iar mutarea s-ar putea concretiza chiar în această iarnă. Dacă negocierile se prelungesc, revenirea oficială pe bancă va avea loc, cel mai târziu, în vara anului viitor, după cum susține Giovanni Becali.



„În prima ligă. El are totuși un nume acolo, nu? Acum în iarnă, dacă nu, în vară nu mai stă. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia”, a mai spus impresarul.



„Bursucul” are de recuperat restanțe de la CFR Cluj. „El mai are și niște bani de luat de la Cluj, așteaptă, nu e o problemă, că o să-i dea. Dacă el a stat 6-7 ani acolo, tot cu întârzieri, dar până la urmă s-au dat banii, nu?”, a încheiat Giovanni Becali.



Dan Petrescu a antrenat-o ultima oară pe CFR Cluj, în perioada aprilie 2024 - august 2025, timp în care a adunat 68 de meciuri pe banca ardelenilor, cu o medie de 1,78 puncte/meci.

