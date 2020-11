Hagi, Man si Coman, in pericol sa rateze Europeanul de tineret! Mutu si Radoi trebuie sa ia o decizie GREA!

Romania U21 s-a calificat la al doilea turneu final consecutiv.

Adrian Mutu ar putea avea probleme in cazul selectiei pentru turneul final din Ungaria si Slovenia. Antrenorul U21 ar putea sa piarda fotbalisti importanti pentru competitia de anul viitor.

Motivul este faptul ca meciurile din faza grupelor de la Euro U21 se suprapun cu partidele nationalei mari din preliminariile Campionatului Mondial. Romania va incepe pe 24-25 martie drumul spre turneul din Qatar, urmand sa joace alte doua partide in intervalul 27 martie-31 martie.

Printre jucatorii eligibili pentru ambele nationale, se numara Ianis Hagi, Florinel Coman, Dennis Man, Denis Dragus si Tudor Baluta. Ultimii doi nu sunt in acest moment variante pentru nationala mare, dar Hagi, Man si Coman ar putea sa rateze turneul final din Ungaria si Slovenia.

In ultima perioada s-au iscat nenumarate discutii despre rocada dintre Man si Hagi, oameni din fotbal fiind nemultumiti ca Dennis Man nu a fost lasat la Romania U21 pentru a ajuta echipa sa se califice.

Radoi si Mutu sunt pusi acum intr-o situatie mult mai dificila. Romania a ratat calificarea la Euro 2020 dupa barajul cu Islanda, iar Federatia i-a trasat obiectiv lui Radoi calificarea la Mondialul din Qatar. Mutu ar dori de asemenea un rezultat pe masura predecesorului sau de la nationala. Ramane de vazut ce decizii vor lua cei doi selectioneri in anul ce va urma.

Pe 7 decembrie la Zurich, va urma sa aiba loc tragerea la sorti pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022, iar Romania este in urna a doua. In cazul in care Romania va fi pica in primele cinci grupe (care au in componenta 5 echipe), Mutu ar putea sa ajunga la un acord cu Radoi pentru a-i lasa fotbalistii la Euro U21. Intr-o grupa formata din cinci echipe, Romania va avea doar doua meciuri in luna martie.

Tragerea la sorti pentru grupele Euro U21 va avea loc pe 10 decembrie.