Veste buna pentru Hagi! Finantare de 3.5 milioane de euro pentru Academia sa 

Gheorghe Hagi a primit un imprumut de 3.5 milioane de euro pentru Academie!

Presedintele Viitorului a vorbit despre finantarea primita de club in urma contractului semnat cu BRD, care va fi folosita pentru modernizarea si extinderea centrului de pregatire.

"Suntem multumiti ca am gasit in BRD un partener vizionar, care finanteaza dezvoltarea la un nivel competitiv international a capacitatilor de cantonament din cadrul Centrului de pregatire sportiva „Academia Gheorghe Hagi”. Este foarte important pentru noi sa definitivam anul viitor prima etapa din ceea va deveni unul dintre cele mai performante complexuri sportive din Europa Centrala si de Est, destinate formarii si pregatirii viitorilor fotbalisti de succes pe plan international", a declarat Gheorghe Popescu, Presedintele clubului FC Viitorul Constanta conform financialintelligence.ro.

Academia Gheorghe Hagi este cel mai mare astfel de proiect din sud-estul Europei, iar de la infiintare, din 2009, este in continuare cel mai important centru de tineri si 'furnizor' de jucatori valorosi, promovati la echipele nationale de seniori si juniori, dar si la clubul din Liga 1.

FC Viitorul a castgat titlul in Liga 1 in 2017, iar in 2019 a reusit sa castige Cupa si Supercupa Romaniei.