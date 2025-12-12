Campionii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber. Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.



FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.



Gigi Becali este gata să mai rezolve un transfer la FCSB după meciul cu Feyenoord. După Andre Duarte și Kevin Ciubotaru, David Popa va face pasul de la echipa de juniori la echipa mare a campioanei.



Gigi Becali anunță: David Popa, la prima echipă a FCSB-ului



Ordinul a venit chiar de la finanțatorul echipei, care a rămas impresionat de prestația mijlocașului din meciul cu Akademia Puskas, din UEFA Youth League (3-2).



„Acum aduc un copil, care l-am văzut. Am zis să mă uit și eu la meciul de Youth League. Și când am văzut acolo unul cu numărul 7, nu știu cum îl cheamă, numărul 7. I-am dat telefon lui Meme și i-am zis numărul 7 vine la prima echipă.



Nu, că-l știm, că… băi, tu n-auzi, numărul 7 vine la prima echipă. Numărul 7 vine la prima echipă. Nu știu cum îl cheamă, parcă David Popa. E atacant. Mi-a plăcut așa mult, vine cu mingea în adversari și pac, face fentă, ca Hagi. O să îl vedeți pe David Popa. Nu știu dacă e noul Hagi, dar am zis să vină la prima echipă.



Stăpânul vede altfel decât văd slujitorii. Și chiar decât vedeți voi, pentru că e o chestiune de simțenie. În tot timpul stăpânul vede ceva ce nu vede slujitorul”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.



FCSB - Feyenoord 4-3. Campioana, rezultat mare în Europa League



În urma acestui rezultat, FCSB ajunge la șase puncte și păstrează șanse pentru o calificare în TOP 24, chiar dacă va avea în față două meciuri grele până la finalul grupei principale, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



La încheierea fazei ligii, primele 8 clasate se califică direct în optimile Europa League. Formațiile clasate pe locurile 9-24 ajung în play-off-ul Europa League, unde se vor lupta în dublă manșă pentru un loc în optimi.

