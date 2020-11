UNIC IN EUROPA DE EST! Hagi, investitie gigant la Viitorul. E mai tare ca ORICE transfer: se duc MILIOANE pentru a fi la acelasi nivel cu Barca, City sau Ajax!

Hagi s-a retras de pe banca Viitorului, dar lucreaza la dezvoltarea Academiei din Ovidiu.

'Regele' va investi nu mai putin de 3,5 milioane de euro pentru extinderea centrului de lux pe care l-a construit in apropiere de Constanta. Banii provin dintr-un imprumut facut la BRD. Academia Hagi a aparut in 2009. In 11 ani, a produs zeci de jucatori si a obtinut performante greu de egalat atat la juniori, cat si la seniori, dupa aparitia Viitorului.

Echipele de juniori ale Academiei au 24 de titluri nationale castigate. La seniori, Viitorul are un campionat (2017), o Cupa si o Supercupa (ambele in 2019), toate cu Hagi pe banca.

Gica a cumparat teren in apropierea Academiei pentru a dezvolta proiectul. De asemenea, clubul construieste in interiorul bazei si un hotel in care vor locui jucatorii si unde vor functiona birourile administrative.

Deja unic in sud-estul Europei, proiectul Academiei va face pasul spre o competitie continentala. Va ajunge la un nivel apropiat de ceea ce au gigantii din Vest: Barca, Real, City sau Tottenham.



Acum, Academia Hagi se intinde pe 7 hectare. In afara terenului central, cu 4545 de locuri, in baza mai exista 7 terenuri secundare, precum si mai multe constructii in care functioneaza birouri, sali de forta sau recuperare. Dupa upgrade, suprafata Academiei va fi mai mult decat dubla fata de prezent!