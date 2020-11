"De ce numai Ianis este analizat la sange?" Gica Popescu sare apararea lui Hagi! "Cand vorbeste Gica Hagi, restul trebuie sa ia notite!"

Gica Popescu a vorbit despre Ianis Hagi si despre presiunea care se pune pe tanarul mijlocas.

Presedintele celor de la FC Viitorul a reactionat dur fata de cei care il analizeaza la sange pe Ianis Hagi dupa fiecare meci in tricoul echipei nationale.

Popescu a declarat ca oamenii ar trebui sa aiba mai mult respect fata de oamenii care si-au investit toti banii in fotbal, lasand sa se inteleaga ca Gica Hagi isi doreste sa ajunga pe banca Romaniei.

"Ce mi se pare interesant e ca atatea tunuri sunt puse pe Ianis, ceea ce mie mi se pare deplasat. Atata lume este pusa pe Ianis... Dumnezeule! De parca doar Ianis e la echipa nationala. Radoi nu are nicio problema cu Ianis, iar Ianis nu are cum sa aiba o problema cu Mirel Radoi. Atata s-a interpretat si disecat acea declaratie a lui cu mingea...

Orice, dar orice se intampla, nu este niciun jucator atat de analizat si criticat. De parca el e singurul responsabil de rezultatele echipei nationale. Cum se intampla ceva, analiza pe Ianis. Aoleu, a facut Ianis, n-a facut Ianis... Ca a pasat, ca n-a pasat... Este singurul jucator care este analizat la sange dupa fiecare meci. Dupa jumatate de repriza, dupa fiecare minut pe care il joaca.

De ce? De ce numai el? Mi se pare o atitudine incorecta fata de el. De ce? Pentru ca il cheama Hagi? Pentru ca Gica Hagi spune lucrurilor pe nume? Ca el spune aceleasi lucruri de un an, doi. Cand vorbeste Gica Hagi, restul ar trebui sa ia notite! De ce totul este un atac catre un om care are un proiect fotbalistic si care a demonstrat cum trebuie facute lucrurile? Numai la noi e nebunia asta pentru ca in spatele declaratiilor se ascunde ceva. Nu vedeti cat de sincer e si cat iubeste fotbalul? Si-a investit toti banii in fotbal!

Orice antrenor isi va dori la un moment dat sa antreneze echipa nationala! Cu atat mai mult Gica Hagi, care a facut atatea si atatea pentru echipa nationala si care iubeste atat de mult echipa nationala. La fel si pentru Dan Petrescu. Pentru noi, echipa nationala a insemnat enorm. Enorm", a spus Gica Popescu, potrivit Fanatik.