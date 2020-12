Rednic, convins intr-o secunda sa semneze cu Viitorul! "Am spus DA imediat!" Ce obiectiv si-a propus la Constanta si cum a fost descris de Hagi

Mircea Rednic este noul antrenor al echipei Viitorul Constanta.

La scurt timp dupa despartirea de spaniolul Ruben de la Barrera, clubul Viitorul Constanta a facut un anunt surpriza si l-a anuntat pe Mircea Rednic, drept nou antrenor principal al echipei.

Ultima oara antrenor la Poli Iasi, Mircea Rednic spune ca a fost convins foarte repede sa accepte proiectul pe care i l-a propus Gica Hagi:

"Sunt bucuros ca am semnat cu Viitorul. Discutiile au durat foarte putin. Cand m-a sunat Gica, am spus imediat 'da' tinand cont si de conditiile foarte bune de pregatire de aici, de lot, pentru ca Viitorul are jucatori de calitate, cu cel putin un an in Liga 1, de ambitiile care sunt aici. Un alt alt motiv a fost si stabilitatea financiara", a declarat Mircea Rednic e pentru site-ul clubului constantean.

Mircea Rednic: "Obiectivul este calificarea in playoff!"

Viitorul Constanta a ratat playoff-ul in sezonul trecut, insa Rednic este convins la ca club sunt toate conditiile necesare pentru ca in acest sezon obiectivul sa poata fi atins:

"Timpul este foarte scurt si cel mai mult ma preocupa sa ii cunosc cat mai repede pe jucatori pentru a obtine maximum de puncte in aceste patru etape care au mai ramas din acest an'. Obiectivul cel mai important este calificarea in play-off, pentru ca Viitorul nu a reusit acest lucru sezonul trecut, desi, asa cum am afirmat si cand eram la Iasi, era o formatie care merita acest lucru. Ma voi reintalni aici si cu Matei si Dussaut pe care i-am pregatit la Dinamo, respectiv cu Luckassen pe care l-am avut la Iasi, si ei ma cunosc ca sunt exigent si ca se pot exprima mult mai bine decat au facut-o in acest inceput de campionat", a mai spus Rednic.

Gica Hagi: "Este unul dintre cei mai buni antrenori romani!"

Hagi l-a laudat pe Mircea Rednic, despre care a spus ca este un castig important pentru clubul Viitorul:

"Un antrenor cu multa experienta, un castigator pentru ca a obtinut multe trofee importante atat ca jucator cat si apoi ca antrenor. Este unul dintre cei mai buni antrenori romani si aveam nevoie de experienta lui", a declarat Gica Hagi, pentru site-ul oficial al clubului Viitorul Constanta.