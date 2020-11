Mitica Dragomir a identificat problema lui Ianis Hagi: "E zero in lupta cu adversarul"

Ianis Hagi a fost retrogradat la nationala U21 ,care obtinut calificarea la turneul finala din vara viitoare, dupa rezultatul de egalitate cu Danemarca U21, scor 1-1.

Romania a incheiat grupa pe locul doi si a reusit a doua calificare consecutiva la un turneu european. Jucatorul lui Rangers a fost contestat dupa evolutiile slabe la echipa nationala de seniori, dar Dumitru Dragomir i-a luat apararea si a idetificat principala problema a lui Ianis.

Fostul sef de la Liga a spus despre Hagi JR. ca este un fotbalist cu multe calitati, dar ii lipseste forta in picioare, fapt care il dezavantajeaza in duelurile 1 VS.1.

"Nu-l mai criticati pe Hagi! In loc sa faca altceva, el sa faca forta in picioare. N-are forta in picioare! Loveste bine mingea cu ambele picioare, paseaza bine, dar e zero in lupta cu adversarul pentru ca n-are forta in picioare.

Are segmentele mari, dar n-are forta jos, cum era taica-sau. Are bazinul jos si segmente lungi. Trebuie sa munceasca mult aici, dar lasati-l in pace, ca va fi vioara intai la echipa nationala. E singurul care mai dribleaza", a spus Dumitru Dragomir pentru GSP.