Rangers - Benfica, LIVE TEXT de la ora 22:00 | Ianis Hagi poate sa fie titular dupa ce in ultimele 4 partide a stat pe banca

Rangers va juca pe teren propriu, impotriva Benficai, intru-un meci din etapa a patra din Europa League. Echipa lui Ianis Hagi este de neoprit in Scotia si se afla pe primul loc in campionat cu 41 de puncte, dupa 15 meciuri jucate. Benfica traverseaza o perioada negativa in campionat si vine dupa 2 infrangeri consecutive. Portughezii sunt pe locul 3 in competitia interna cu 15 puncte dupa 7 etape.

In tur meciul dintre cele doua s-a incheiat la egalitate scor 3-3. Chiar daca au avut un om in plus din minutul 19, dupa ce Otamendi a luat cartonas rosu, scotienii nu au reuitsa sa plece acasa cu cele 3 puncte. Benfica a dat lovitura pe finalul meciului dupa ce Nunez a inscris in minutul 91.

Ianis Hagi este de 4 meciuri consecutive rezerva la Rangers, iar in aceasta seara l-am putea vedea in primul 11. In acest sezon Hagi JR. a jucati n 17 partide pentru Rangers si a reusit sa ofere 8 pase decisive si sa inscrie un singur gol.

Rangers este lider in grupa D din Europa League cu 7 puncte. Benfica ocupa locul secund, cu acelasi numar de puncte, dar cu un golaveraj mai slab.