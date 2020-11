"E o presiune cu care m-am nascut!" Care este cea mai importanta lectie primita de Ianis Hagi de la antrenorii sai si ce spune despre calificarea la EURO U21

Dupa calificarea cu Romania U21 la turneul final al Euro 2021, Ianis Hagi a oferit un interviu.

Tanarul mijlocas a vorbit despre ceea ce a simtit in momentul calificarii, despre sansa de a fi capitanul echipei intr-o partida atat de importanta si despre cum este viata de fotbalist in pandemie.

Ianis a declarat ca atunci cand primeste critici din partea publicului incearca sa transforme acele cuvinte intr-unele bune pentru a nu se lasa doborat. De altfel, cea mai importanta lectie pe care a invatat-o de la un antrenor este legata de transformarea raului in bine.

"Nimic nu ma doboara mental. Am avut noroc sa am antrenori buni pana la aceasta varsta. Am invatat cum sa duc partea negativa in partea pozitiva. Motivatia si ambitia sunt foarte importante pentru mine", a spus Hagi jr., potrivit Aleph News.

Referitor la echipa nationala de tineret a Romaniei, jucatorul lui Rangers s-a declarat increzator in generatia care vine din urma.

"Orice infrangere, orice calificare pierduta, este greu de digerat. Cu incredere si continuitate vom reusi. Multi dintre noi nu am participat la campanie, ma refer la tineret, si tot am reusit sa ne calificam. Avem fapte in spatele nostru.

Nu s-a mai intamplat in istoria Romaniei sa ne calificam de doua ori la rand. Cred ca fiecare stie ce s-a intamplat dupa Campionatul European din 2019 si multa lume a avut de castigat.

Sunt mandru ca am reusit sa port banderola si numarul 10, mai ales la nationala. In legatura cu numele pe care il port, este o presiune cu care m-am nascut. Lumea are asteptari de la mine si stiu asta. Mereu am spus ca sunt la inceput de cariera. Sa dea Domnul sa mai am cel putin 15 ani de cariera", a punctat Ianis.

Nu in ultimul rand, in legatura cu antrenamentele si meciurile din pandemie, Hagi a spus ca ii lipseste energia publicului: "Ma antrenez mai mult de acasa. Noi, sportivii, trebuie sa ne ferim. Este greu si pentru noi, dar si pentru suporteri. Incercam sa fim la fel de profesionisti ca pana acum si o sa mergem mai departe."